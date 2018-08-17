«Война» за лес в Якутске

Городские власти организуют автомобильный проезд для владельцев частных домов, расположенных в микрорайоне «Мерзлотка». Об этом заявил председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов по итогам совещания с руководителями муниципальных учреждений.

Ранее в СМИ обратились жители микрорайона «Мерзлотка». Они сообщили, что соседи из частных домов организовали проезд, вырубив деревья на территории федерального испытательного полигона Института мерзлотоведения, которая относится к природоохранной зоне.

«Мы в свое время отстояли наш лес, признали его испытательным полигоном. Сейчас там в разных местах находятся датчики, измеряющие температуру почвы. Главное, что жители микрорайона имеют круглогодичный доступ в лес, могут там гулять, отдыхать. Собственники частных домов не придумали ничего лучше, как рубить наш лес, находящийся в федеральной собственности, чтобы организовать себе проезд. С этого момента у нас началась «война» за лес», — отметил ранее в комментарии ykt.ru директор института Михаил Железняк.

На рабочем совещании, состоявшемся под руководством председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, рассмотрели три вопроса, поставленных институтом мерзлотоведения, в том числе по организации проезда.

«Михаил Железняк заявил о том, что учреждение готово выделить небольшой сервитут, который позволит людям заезжать к своим домам со стороны Сергеляхского шоссе. Необходимо поставить там забор. Эту работу столичные власти взяли на себя. Специалисты Службы эксплуатации городского хозяйства осмотрят территорию, определят точное место строительства ограждения», — подчеркнул Саввинов.

По его словам, также были озвучены проблемы по заболачиванию местности из-за неправильного расположения устья дренажной трубы и обеспокоенности жителей микрорайона по предполагаемому строительству многоквартирного дома на земельном участке, где планировалось возвести детско-спортивную площадку.

«СЭГХ обеспечит до конца первого квартала 2019 года установку насосной станции водоотведения в микрорайоне. Что касается земельного участка за домом на улице Мерзлотная, 29, то никакого многоквартирного дома там не будет. Агентство земельных отношений взяло на контроль этот вопрос и предложит собственнику другие варианты под застройку», — сказал председатель Якутской городской Думы.