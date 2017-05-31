АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
8
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.52
 62.95
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.05.2017, 1:33
Финансы
Эксклюзив
Какой банковский продукт использует депутат и банкир Василий Тимофеев
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
31.05.2017, 0:18
Политика
На ХХIХ внеочередной сессии Ил Тумэна рассмотрено 37 вопросов
31.05.2017, 0:11
Финансы
Приняты изменения в закон о госбюджете-2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
30.05.2017, 23:53
Политика
Ил Тумэн отменил графу «против всех» в избирательном бюллетене
30.05.2017, 20:02
Культура & Образование
Театр начинается с детства
30.05.2017, 19:58
Культура & Образование
Благотворительному центру КЕМЕ исполнилось  25 лет
30.05.2017, 18:11
Культура & Образование
Позитив
Группа «Хатан» вернулась в Якутск
30.05.2017, 18:00
Столица
Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир
30.05.2017, 17:27
Происшествия
Обнаружено тело погибшего в Олекминском районе
30.05.2017, 17:24
Происшествия
Резонанс
В Намском и Кобяйском районе продолжаются поиски двух мужчин
30.05.2017, 17:22
Культура & Образование
Студентов Якутской ГСХА принимают на практику
30.05.2017, 17:20
Происшествия
Скандал
В Якутии отравились воспитанники группы по присмотру за детьми?
30.05.2017, 17:14
Экология
Минприроды объявляет конкурс на лучшее стихотворение о природе
30.05.2017, 16:43
Политика
Экстра
Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей
30.05.2017, 16:24
Происшествия
По вине взрослых дети в Якутске продолжают получать травмы в ДТП
30.05.2017, 16:17
Республика
Энергетики ведут ремонт магистральных линий электропередачи в Сунтарском районе
30.05.2017, 16:09
Республика
Минобрнауки: информируйте детей о Едином номере пожарных и спасателей
30.05.2017, 15:34
Экология
Резонанс
Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей
30.05.2017, 15:26
Происшествия
В Якутске алиментщик выплатил более 120 тысяч рублей, испугавшись уголовной ответственности
30.05.2017, 15:11
Красота & Здоровье
Экстра
В Якутск из Мирного доставили трех детей, получивших сильнейшее отравление
30.05.2017, 14:40
Культура & Образование
В Якутии сформирован Единый реестр организаций отдыха детей  
30.05.2017, 14:33
Столица
Теплоэнергия: с 1 по 13 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей
30.05.2017, 14:24
Экология
«Больше кислорода» в Тулагино-Кильдямском наслеге
30.05.2017, 14:13
Культура & Образование
Творческие мастерские композиторов и профессоров консерватории им. Чайковского в Якутске!
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
30.05.2017, 12:13
Происшествия
В Чурапче раскрыта кража со взломом из магазина автозапчастей
30.05.2017, 12:05
Политика
Видео
Эксклюзив
Грубое нарушение спикера при подтверждении полномочий депутата
30.05.2017, 11:46
Политика
Ил Тумэн обсуждает кандидатуры в Общественную палату
30.05.2017, 11:41
Республика
Сроки открытия навигации для маломерных судов в Якутии
30.05.2017, 11:38
Происшествия
В Якутске «по горячим следам» раскрыта кража велосипеда
30.05.2017, 11:34
Столица
800 бойцов студенческих стройотрядов будут трудиться на территории Якутска
30.05.2017, 11:29
Культура & Образование
ГТОиБ планирует гастроли по Японии
30.05.2017, 11:25
Культура & Образование
В Якутии начался основной период ЕГЭ – 2017
30.05.2017, 11:18
Политика
Фотофакт
Сессия Ил Тумэна началась с минуты молчания
30.05.2017, 10:43
Политика
Ил Тумэн подтвердил полномочия двух новых народных депутатов
30.05.2017, 10:37
Экология
Паводок-2017: В Березовке остаются подтопленными 8 домов
30.05.2017, 10:33
Культура & Образование
Летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!
30.05.2017, 10:30
Политика
Началась работа XXIX сессии Ил Тумэна
30.05.2017, 9:33
Столица
Фотофакт
В Год добра жители села Хатассы обустроили тротуар
30.05.2017, 9:18
Столица
Фонд капремонта принял участие в семинаре-совещании Дня добрососедства
30.05.2017, 9:16
Происшествия
Главе улуса назначено наказание
30.05.2017, 8:56
Общество
Фотофакт
Скандал
Фотография с весенней охоты шокировала якутян
30.05.2017, 8:49
Культура & Образование
Афиша
В Якутске открывается выставка «ОРТО САЙЫЛЫК» Туйаары Шапошниковой  
30.05.2017, 8:49
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
30.05.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 30 мая 2017 года
30.05.2017, 1:47
Культура & Образование
Фотофакт
Стихи якутских поэтов опубликованы в киргизском журнале
30.05.2017, 1:32
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.05.2017, 1:24
Культура & Образование
Фотофакт
Якутская балетная школа дала концерт
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
29.05.2017, 22:54
Происшествия
У Ан-24 авиакомпании «Якутия» в полете отказал один из двигателей
29.05.2017, 21:46
Происшествия
Резонанс
Ребенок упал в котлован в Якутске: новый виток дела
29.05.2017, 21:34
Культура & Образование
Районы Якутии готовятся к основанию домов ремесел
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
29.05.2017, 17:51
Столица
Стартовала экологическая акция «Антисвалка»
29.05.2017, 17:21
Культура & Образование
  Народный ансамбль «Тойук» провел отчетный концерт
29.05.2017, 17:09
Столица
С «Управдомом» за чистый двор
29.05.2017, 17:01
Республика
На Якутской ГРЭС-2 прошли испытания третьей газотурбинной установки
29.05.2017, 16:45
Республика
Приезжайте к нам на Колыму, лечить!
29.05.2017, 16:34
Красота & Здоровье
С любовью по жизни…
29.05.2017, 16:24
Спорт
В финале комплексной спартакиады встретятся 1000 юных якутян
29.05.2017, 16:17
Политика
Дискуссионная площадка Виктора Федорова: Выборы-2018. Старт избирательной кампании
29.05.2017, 16:10
Столица
В Якутске появится новый автобусный маршрут № 9
29.05.2017, 15:59
Спорт
Скачки: призы Глав улусов получили фавориты
29.05.2017, 15:48
Республика
Какая градостроительная политика нужна Якутску
29.05.2017, 15:40
Экономика
Куда пойдут деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба и избавится ли «Комдрагмет» от ресторанов
29.05.2017, 15:12
Красота & Здоровье
Реализуй свое право на здоровье!
29.05.2017, 14:55
Общество
Команда ФАПК «Якутия» — лучшая на фестивале «Полевая кухня-2017»
29.05.2017, 14:53
Экология
Начинается пожароопасный сезон
29.05.2017, 14:47
Культура & Образование
Интеллектуальный чемпионат «Сахаэнерго» получил поддержку федерального агентства
29.05.2017, 14:39
Столица
Год добра: присоединяйтесь к «Эстафете добра»!
29.05.2017, 14:38
Культура & Образование
Компания «Камелек» объявляет конкурс детских рисунков
Архив новостей
Желток
31 мая 2017, 1:18
108

«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна

В ходе ХХIХ (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), состоявшегося 30 мая 2017 года, народные депутаты республики под председательством Александра Жиркова рассмотрели 48 проектов, в том числе 30 проектов республиканских законов, 6 проектов постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн), 12 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Рассмотрение первого вопроса повестки обернулось конфузом:

1. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Краснова Сергея Анатольевича».

Пятым пунктом повестки было изменение недавно принятого бюджета Якутии. Народные депутаты во главе со спикером не удержались от критики правительства республики и проектного управления:

5. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Самым эмоциональным стало обсуждение законопроекта о статусе первого президента Якутии:

12. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О статусе первого Президента Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Жиркова, А.И.Еремеева, В.М.Власова, Е.И.Михайловой, Д.А.Семенова, С.А.Ларионова, В.М.Прокопьева, Г.Н.Алексеева, Е.Х.Голомаревой, А.И.Слепцова, С.С.Иванова, А.С.Уарова, Ю.И.Григорьева, Д.В.Саввина, В.А.Местникова, Ю.П.Баишева, А.А.Григорьевой, В.Н.Федорова, Г.П.Парахина; первое чтение).

Во время рассмотрения в первом чтении проекта закона об отмене графы «Против всех», народный депутат Евгения МИХАЙЛОВА не удержалась от критики интернет-анонимов:

11. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Д.А.Семенова, А.А.Акимова, Г.Н.Алексеева, А.А.Кошукова; первое чтение).

И наконец, во время рассмотрения 16-го вопроса повестки дня обнаружился большой УПС:

16. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Д.А.Семенова, О.В.Балабкиной, С.С.Мазеина, В.Н.Федорова; первое чтение).

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание «SAKHALIFE.RU». Фото: пресс-служба Ил Тумэна.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.05.2017, 21:02
Желток
Фотофакт
Сын звездных родителей окончил начальную школу
26.05.2017, 12:36
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
29.05.2017, 1:40
Политика
Экстра
Назван победитель праймериза ЕР в Якутске
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
26.05.2017, 17:41
Происшествия
Экстра
Дело полковника Якутии Мамчура выходит на финишную прямую
25.05.2017, 10:13
Общество
Правительство Якутии организует для Михаила Николаева шикарный юбилей
28.05.2017, 23:48
Политика
Фотофакт
Москва: Два губернатора удостоены наград – Егор Борисов и Рамзан Кадыров
27.05.2017, 13:29
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошла сильная авария
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
30.05.2017

Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир

Скандал
Происшествия
30.05.2017

В Якутии отравились воспитанники группы по присмотру за детьми?

Экстра
Политика
30.05.2017

Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей

Резонанс
Экология
30.05.2017

Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей

Экстра
Красота & Здоровье
30.05.2017

В Якутск из Мирного доставили трех детей, получивших сильнейшее отравление

Столица
30.05.2017

Теплоэнергия: с 1 по 13 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей

Экстра
Политика
30.05.2017

Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ

Видео Эксклюзив
Политика
30.05.2017

Грубое нарушение спикера при подтверждении полномочий депутата