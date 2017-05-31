«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна

В ходе ХХIХ (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), состоявшегося 30 мая 2017 года, народные депутаты республики под председательством Александра Жиркова рассмотрели 48 проектов, в том числе 30 проектов республиканских законов, 6 проектов постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн), 12 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Рассмотрение первого вопроса повестки обернулось конфузом:

1. О проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Краснова Сергея Анатольевича».

Пятым пунктом повестки было изменение недавно принятого бюджета Якутии. Народные депутаты во главе со спикером не удержались от критики правительства республики и проектного управления:

5. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия), первое чтение).

Самым эмоциональным стало обсуждение законопроекта о статусе первого президента Якутии:

12. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О статусе первого Президента Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Жиркова, А.И.Еремеева, В.М.Власова, Е.И.Михайловой, Д.А.Семенова, С.А.Ларионова, В.М.Прокопьева, Г.Н.Алексеева, Е.Х.Голомаревой, А.И.Слепцова, С.С.Иванова, А.С.Уарова, Ю.И.Григорьева, Д.В.Саввина, В.А.Местникова, Ю.П.Баишева, А.А.Григорьевой, В.Н.Федорова, Г.П.Парахина; первое чтение).

Во время рассмотрения в первом чтении проекта закона об отмене графы «Против всех», народный депутат Евгения МИХАЙЛОВА не удержалась от критики интернет-анонимов:

11. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Д.А.Семенова, А.А.Акимова, Г.Н.Алексеева, А.А.Кошукова; первое чтение).

И наконец, во время рассмотрения 16-го вопроса повестки дня обнаружился большой УПС:

16. О проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Д.А.Семенова, О.В.Балабкиной, С.С.Мазеина, В.Н.Федорова; первое чтение).