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Красота & Здоровье
8 сентября 2018, 0:42
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Восточная медицина: дань моде или действенное лечение?

Сегодня мир переживает всплеск неподдельного интереса к традиционным медицинским системам, таким как тибетская, китайская медицина, аюрведа. Что это? Дань очередной моде? Или человечество, устав от мощного давления фармацевтического бизнеса, решило обратиться к естественным методам лечения и оздоровления?

«Дело в другом, — говорит директор Центра комплементарной медицины и СПА, кандидат медицинских наук Прокопьева Мария Васильевна. — Неоспоримо, что современные наука и техника основываются на знаниях наших далеких предков, например, колесо, изобретенное около 3500 лет до нашей эры, и сегодня не перестало быть колесом. Также иглоукалывание, гирудотерапия, массажи, лекарственные растения тысячелетиями  служат человеку. Всемирная организация здравоохранения ввела даже специальный термин «комплементарная (дополнительная) медицина», утвердила Стратегию развития комплементарной (традиционной) медицины на 2014–2023 годы.

В США и Великобритании комплементарная медицина является одной из отраслей здравоохранения, не конкурируя с официальной медициной, а именно дополняя ее. В Китае, Монголии традиционная медицина финансируется государством и просто органично сочетается с достижениями современной медицины. В России прекрасным примером интеграции восточной и западной медицины является многолетний успешный опыт работы клинического лечебно-реабилитационного Центра восточной медицины Республики Бурятия. Если очень кратко, главная идея комплементарной медицины состоит в том, чтобы человек, насколько это возможно, сам отвечал за состояние своего здоровья, и чтобы болезни в большей степени предотвращались, чем излечивались.  Принципиальное ее отличие – это упор на внутренние силы организма человека, которые должны активно бороться с болезненным состоянием».

Между тем, простому обывателю сложно понять, в каких случаях можно и нужно обратиться, например, к врачам восточной медицины?

Врачи восточной медицины – наши земляки

 

Рассказывает врач-невролог, специалист по тибетской медицине Центра «Канти» Попов Александр Андреевич: «Каждая медицинская система имеет свои неоспоримые сильные стороны. Европейская система эффективнее при лечении неотложных состояний, угрожающих жизни, требующих применения методов реаниматологии, интенсивной терапии. На мой взгляд, наибольших высот достигла хирургия, инструментальная и лабораторная диагностика.   В тибетской медицине отсутствует узкая специализация, свойственная европейской, практикуется более целостный подход, что особенно эффективно при лечении большинства хронических, и, в некоторых случаях, «неизлечимых» болезней». Традиционная медицина востребована людьми, которые уповают не на мгновенный результат, а знают, что лечение хронических заболеваний требует большого и вдумчивого труда и терпения, как со стороны врача, так и пациента».

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«Согласно понятиям китайской медицины, человеческий организм представляет собой единое целое. Отдельные структуры этого целого находятся во взаимном динамическом равновесии, при нарушении которого возникают болезни.  Очень часто при люди надеются, что выпив те или иные лекарства, навсегда избавятся от заболевания, что болезнь навсегда покинет наш организм и никогда больше не вернется. Но это не так! Надо работать с организмом в целом. Все зависит от самого человека — действительно ли он хочется избавиться от заболевания, верит ли он в свое выздоровление», — утверждает врач, специалист по китайской традиционной медицине Иванов Илья Владимирович.

Традиционные методы лечения призваны активизировать внутренние ресурсы человека, улучшить энергетический обмен, поменять сознание индивидуума. Потому они включают коррекцию питания, образа жизни, фитотерапию, массажи, компрессы, лекарственные ванны, прогревания, физические упражнения.

В филиале центра комплементарной медицины и СПА «Канти» ведут прием врач-невролог, специалист по тибетской медицине Попов А.А. и врач традиционной китайской медицины Иванов И.В.

Попов Александр Андреевич этим летом завершил обучение в Школе тибетской медицины института Шанг Шунг в России. Александр делится своими впечатлениями о прохождении трехмесячной практики в региональном госпитале тибетской медицины провинции Цинхай, в историческом Тибете — городе Синин. «Обучение началось с теоретических занятий по тибетской медицине в Цинхайском университете. Впечатляет, что традиционные медицинские системы как китайская, тибетская медицина изучаются в государственных университетах. На каждом этапе обучения сдаются множество экзаменов с последующим получением государственных дипломов и сертификатов, которые позволяют заниматься медицинской деятельностью. Практика в госпитале наглядно показала, что современные медицинские технологии и древние традиции врачевания успешно интегрируются для помощи людям. Наша группа обучалась со специалистами по традиционным системам оздоровления из США, Швейцарии, Канады, где комплементарная медицина находит практическое применение».

Второй врач Иванов Илья Владимирович в 2011 году закончил Хэнанский университет традиционной китайской медицины (КНР), шесть лет работал в клиниках и частных медицинских центрах Пекина и Чжэнчжоу. Доктор владеет пульсовой диагностикой, методами иглотерапии, огнеотерапии, различными видами традиционного китайского массажа.

Центр комплементарной медицины и СПА «Канти» приглашает жителей и гостей Якутска на неделю бесплатных консультаций к врачам восточной медицины Попову А.А. и Иванову И.В. с 11 по 18 сентября 2018 года.

Прием ведется по адресу: г.Якутск, ул. Каландаришвили,7.

Тел.:  40-32-32, 8924-170-32-32.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-001606

ООО «Оздоровительный центр «Канти», юридический адрес: г. Якутск, 202 микрорайон 14/4,

ОГРН 1051402156948

Сайт: http://kanti.ykt.ru

https://www.instagram.com/spa_kanti/

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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Источник: ООО «Оздоровительный центр «Канти». На правах рекламы.
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