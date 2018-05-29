Восстановлено электроснабжение Олёкминска

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение города Олёкминска. 28 мая 2018 года днем из-за сильного ветра произошло аварийное отключение линий «Нефтебаза», «Рудник», «Аэропорт», «Город». Оперативными действиями персонала Олёкминского энергорайона ЗЭС электроснабжение потребителей восстановлено. Последней в 22.19 введена в работу линия напряжением 6 кВ «Город». comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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