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8 декабря 2017, 18:00
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Воспитываем чемпионов: Стартовало первенство Якутии по художественной гимнастике

В столице республики стартовало первенство РС(Я) по художественной гимнастике, в котором принимают участие более 150 спортсменок из Якутска, Мирнинского и Нерюнгринского районов. В течение двух дней они будут бороться за звание лучших – тех, кто в итоге войдет в состав сборной команды и представит регион на уровне Дальневосточного федерального округа.

Приятным и незапланированным сюрпризом для всех участников состязаний стал визит звезд российской вольной борьбы, приехавших на проводы прославленного якутского атлета Виктора Лебедева из большого спорта. Как сообщили организаторы первенства, борцы проводили в «Дохсуне» мастер-класс, и по приглашению Лебедева, дочка которого участвует в турнире по художественной гимнастике, пришли обратиться с напутствием к детям. Чести выступить удостоился олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Хаджимурат Гацалов.      

Сами же соревнования предварял парад команд – участниц. В этом году Мирнинский район представили гимнастки из детско-юношеской спортивной школы и культурно-спортивного комплекса  «АЛРОСА», Нерюнгринский – воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Лидер» и Центра гимнастики «Феникс». Честь столицы республики будут защищать члены спортивных клубов «Бриллианты Туймаады», «Виолетта» и «Сияние».

Как отметил первый заместитель министра спорта Якутии Семен Чердонов, в регионе художественная гимнастика развивается хорошими темпами.

«С каждым годом все больше представителей спортивных организаций, клубов принимают участие в первенстве. Результатом серьезной работы тренеров и федерации художественной гимнастики РС(Я) является тот факт, что у нас появляется все больше мастеров спорта России», — подчеркнул он.

Кроме того, Чердонов вручил знак мастера спорта РФ  Валерии Тарабукиной – воспитаннице спортивного клуба «Бриллианты Якутии».

«Художественная гимнастика – один из самых красивых видов спорта, конкуренцию в этом плане ей может составить, наверное, только фигурное катание. В данное время по заданию главы города возводится здание средней школы № 25, где один из спортивных залов будет оборудован специально для занятий художественной гимнастикой. Мы все с нетерпением ждем завершения строительства, чтобы у всех вас были условия тренироваться», — сообщила заместитель главы Окружной администрации Якутска Евдокия Евсикова.

Помощник президента федерации художественной гимнастики Татьяна Кривцова заявила, что одна из первоочередных задач первенства – провести отбор лучших спортсменок в состав команды для участия в соревнованиях на уровне Дальневосточного федерального округа.

«Есть и еще более стратегически значимая задача, стоящая перед федерацией художественной гимнастики, — подготовить сборную для участия в следующих играх «Дети Азии», которые в 2020 году пройдут в Монголии. Чтобы выступить там достойно, необходимо готовиться уже сейчас, что, собственно, наша федерация и делает», — сказала Кривцова.

Главный судья соревнований, заслуженный тренер России, судья международной категории Татьяна Грибкова пожелала всем участницам турнира ярких и красивых побед, а также честной спортивной борьбы.

Соревнования, в которых примут участие спортсменки с 2000 по 2010 годы рождения, будут проходить по действующим правилам Международной федерации гимнастики в личном и групповом первенствах.

Первенство организовано министерством спорта Якутии, федерацией художественной гимнастики РС(Я), а также управлением детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва региона.

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
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