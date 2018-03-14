Воспитанники Якутской балетной школы выступили на сцене Большого театра

13 марта на сцене Большого театра состоялся Гала-концерт юных талантов из России. Это мероприятие стало финальной точкой Фестиваля российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа», организованного Московской государственной академией хореографии при поддержке Министерства культуры России и Государственного академического Большого театра.

Открыла вечер вице-премьер России Ольга Голодец, зачитавшая приветствие Владимира Путина.

Воспитанники Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских Ангелина Сивцева и Николай Выломов исполнили Pas de sʹclave из балета «Корсар» П. Ольденбургского в хореографии М. Петипа.

Ангелина — – лауреат и дипломант международных конкурсов, лауреат ХVI молодежных Дельфийских игр России, стипендиат Фонда Галины Улановой, а Николай — лауреат всероссийского конкурса артистов балета и хореографов г. Москва, дипломант Международного конкурса, ХVI молодежных Дельфийских игр России, победитель в номинации «Лучший студент» по профилю «Хореографическое искусство» Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), обладатель Именной стипендии «Знанием победишь!» Первого Президента Якутии.

Как рассказала директор Якутской балетной школы Дарья Дмитриева, подготовка к фестивалю шла с осени: «Мы прошли конкурсные этапы и оказались в числе девяти российских школ, которые получили право представлять балетное искусство России на Фестивале. Наша школа часто участвует в конкурсах различных уровней. Но в таком масштабном и знаковом фестивале мы принимаем участие впервые. Хореографию Петипа изучают во всех главных мировых балетных школах. Это основа классического танца. Для нас это огромная честь, тем более, что наша пара исполняет на гала-концерте в Большом театре одну из основных музыкально-танцевальных форм в балете. Мы- единственная региональная школа, выбранная для исполнения столь серьезного балетного танца».

В рамках фестиваля прошла и всероссийская научно практическая конференция , посвященная актуальным вопросам развития искусства балета и хореографического образования. Педагоги из Якутии приняли в ней участие с научными докладами. Кроме того, прошли мастер-классы звезд балетной сцены. «Один из мастер-классов провел наш преподаватель Ренат Хон — заслуженный артист Республики Саха (Якутия) , солист Государственного театра оперы и балета, выпускник нашей школы», — сообщила Дарья Дмитриева.

«От участия в таком большом для балетного мира событии все преподаватели и ученики школы получают большой стимул для дальнейшего творческого развития, для нас огромная честь выступать на главной сцене страны», — говорит директор Якутской балетной школы имени Посельских.

Справка:

В Фестивале приняли участие 240 участников из 9 ведущих балетных школ разных регионов России – Московская государственная академия хореографии, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Академия танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург), Новосибирское государственное хореографическое училище, Пермское государственное хореографическое училище, Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева, Красноярский хореографический колледж, Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» и наша Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских.

В проведении и организации Фестиваля российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа» и II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы развития искусства балета и хореографического образования» приняли участие ректор МГАХ, кандидат искусствоведения, профессор, народная артистка России М.К. Леонова, профессор кафедры хореографии и балетоведения МГАХ, художественный руководитель и главный балетмейстер Театра «Кремлевский балет», народный артист России, профессор А.Б. Петров, директор Алматинского хореографического училища им. А.Я. Селезнева, кандидат педагогических наук, заслуженный деятель Республики Казахстан А.Ж. Калиева, ректор Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии, доцент Ш.М. Тохтасимов, а также руководители балетных школ России О.Г. Вильданова (Уфа), Д.И. Дмитриева (Якутск), А.В. Зинов (Красноярск) и заместитель директора А.Н. Шелемов (Новосибирск) и другие мэтры балетного искусства.