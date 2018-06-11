Воспитанники Якутской балетной школы — победители международного фестиваля «Ступени»

VII Международный фестиваль-конкурс «Ступени» был проведен с 5 по 8 апреля 2018 года в г. Кемерово по двум видам творческой деятельности – балетмейстерской и исполнительской по номинациям «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография».

Конкурс проводился в два этапа:1-й (заочный) и 2-й (очный). Но, с связи с произошедшей трагедией в Торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», организаторы фестиваля-конкурса приняли решение провести 2-ой этап в заочной форме.

В составе жюри: педагог современного танца и контактной импровизации «BudapestContemporaryDanseAcademy» Томаш Бако (Венгрия), ведущий хореограф и режиссер «InternationalDanceCenter» Б.А. Шипулин (г. Санкт-Петербург), Л.Д. Мелентьева, Е.А. Шишкина (Кемерово).

По итогам соревнований компетентное жюри выявило лауреатов и дипломантов конкурса. Воспитанники Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских стали победителями VII Международного фестиваля-конкурса «Ступени».



ГРАН-ПРИ – ВЫЛОМОВ НИКОЛАЙ,

студент 3 курса.

Вариация Остапа из балета «Тарас Бульба» Р. Захарова под редакцией Рената Хон.

Соло. Педагог: Хон Р.И.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС



Номинация «Классический танец»



Возрастная категория «Младшая».

Лауреаты 1 премии – Супрун Ева, Луцевич Валерия, Соколова Валерия, Терентьева Евдокия, учащиеся 3/4 класса

Номер «Пицикато». Миниатюра.

Педагоги: Макарова А.Ф., Абрамова О.И.

Балетмейстер: Тайшина Е.Л.

Возрастная категория «Старшая».

Лауреаты 1 премии – ЧероваСанаайа, Выломов Николай, студенты 3 курса.

Номер «Притяжение». Дуэт.

Педагоги:Дмитриева Д.И., Хон Р.И.

Балетмейстер:Тайшина Е.Л.

Возрастная категория «Взрослая».

Лауреаты 1 премии – Платонова Анастасия, Афанасьев Сарыал, артисты Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-СуорунОмоллоона

Номер «Для тебя». Дуэт.

Балетмейстер: Тайшина Е.Л.

Номинация «Народный танец»

Возрастная категория «Старшая».

Лауреат 1 премии– ЧероваСанаайа, студентка 3 курса

Номер «Под северным сиянием». Соло.

Педагог: Дмитриева Д.И.

Балетмейстер: Никитина Л.А.

Возрастная категория «Взрослая».

Лауреат 2 премии –ВинокуроваСаина, студентка 3 курса

Номер «АйыыУмсуур». Соло.

Педагог: Дмитриева Д.И.

Балетмейстер:Егорова И.Е.

БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЙ КОНКУРС



Номинация «Профессионал-балетмейстер детского коллектива»

Возрастная категория «Младшая».

Лауреат 1 премии – Тайшина Екатерина Лаврентьевна.

Классический танец. Балетмейстерская работа «Пицикато». Миниатюра.

Исполнители: Супрун Ева, Луцевич Валерия, Соколова Валерия, Терентьева Евдокия, учащиеся 3/4 класса

Возрастная категория «Старшая».

Лауреат 1 премии – Тайшина Екатерина Лаврентьевна.

Классический танец. Балетмейстерская работа «Притяжение». Дуэт.

Исполнители:ЧероваСанаайа, Выломов Николай.

Педагоги: Дмитриева Д.И., Хон Р.И.

Педагоги: Макарова А.Ф., Абрамова О.И.

Номинации «Профессионал-балетмейстер взрослого коллектива»



Возрастная категория «Взрослые».

Лауреат 1 премии – Тайшина Екатерина Лаврентьевна.

Классический танец. Балетмейстерская работа «Для тебя».

Исполнители: Платонова Анастасия, Афанасьев Сарыал – артисты Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона