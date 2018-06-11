Воспитанники Якутской балетной школы — победители международного фестиваля «Ступени»

VII Международный фестиваль-конкурс «Ступени» был проведен с 5 по 8 апреля 2018 года в г. Кемерово по двум видам творческой деятельности – балетмейстерской и исполнительской по номинациям «Классический танец», «Народный танец», «Современная хореография».
Конкурс проводился в два этапа:1-й (заочный) и 2-й (очный). Но, с связи с произошедшей трагедией в Торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», организаторы фестиваля-конкурса приняли решение провести 2-ой этап в заочной форме.
В составе жюри: педагог современного танца и контактной импровизации «BudapestContemporaryDanseAcademy» Томаш Бако (Венгрия), ведущий хореограф и режиссер «InternationalDanceCenter» Б.А. Шипулин (г. Санкт-Петербург), Л.Д. Мелентьева, Е.А. Шишкина (Кемерово).
По итогам соревнований компетентное жюри выявило лауреатов и дипломантов конкурса. Воспитанники Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских стали победителями VII Международного фестиваля-конкурса «Ступени».
ГРАН-ПРИ – ВЫЛОМОВ НИКОЛАЙ,
студент 3 курса.
Вариация Остапа из балета «Тарас Бульба» Р. Захарова под редакцией Рената Хон.
Соло. Педагог: Хон Р.И.
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС
Номинация «Классический танец»
Возрастная категория «Младшая».
Лауреаты 1 премии – Супрун Ева, Луцевич Валерия, Соколова Валерия, Терентьева Евдокия, учащиеся 3/4 класса
Номер «Пицикато». Миниатюра.
Педагоги: Макарова А.Ф., Абрамова О.И.
Балетмейстер: Тайшина Е.Л.
Возрастная категория «Старшая».
Лауреаты 1 премии – ЧероваСанаайа, Выломов Николай, студенты 3 курса.
Номер «Притяжение». Дуэт.
Педагоги:Дмитриева Д.И., Хон Р.И.
Балетмейстер:Тайшина Е.Л.
Возрастная категория «Взрослая».
Лауреаты 1 премии – Платонова Анастасия, Афанасьев Сарыал, артисты Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-СуорунОмоллоона
Номер «Для тебя». Дуэт.
Балетмейстер: Тайшина Е.Л.
Номинация «Народный танец»
Возрастная категория «Старшая».
Лауреат 1 премии– ЧероваСанаайа, студентка 3 курса
Номер «Под северным сиянием». Соло.
Педагог: Дмитриева Д.И.
Балетмейстер: Никитина Л.А.
Возрастная категория «Взрослая».
Лауреат 2 премии –ВинокуроваСаина, студентка 3 курса
Номер «АйыыУмсуур». Соло.
Педагог: Дмитриева Д.И.
Балетмейстер:Егорова И.Е.
БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЙ КОНКУРС
Номинация «Профессионал-балетмейстер детского коллектива»
Возрастная категория «Младшая».
Лауреат 1 премии – Тайшина Екатерина Лаврентьевна.
Классический танец. Балетмейстерская работа «Пицикато». Миниатюра.
Исполнители: Супрун Ева, Луцевич Валерия, Соколова Валерия, Терентьева Евдокия, учащиеся 3/4 класса
Возрастная категория «Старшая».
Лауреат 1 премии – Тайшина Екатерина Лаврентьевна.
Классический танец. Балетмейстерская работа «Притяжение». Дуэт.
Исполнители:ЧероваСанаайа, Выломов Николай.
Педагоги: Дмитриева Д.И., Хон Р.И.
Педагоги: Макарова А.Ф., Абрамова О.И.
Номинации «Профессионал-балетмейстер взрослого коллектива»
Возрастная категория «Взрослые».
Лауреат 1 премии – Тайшина Екатерина Лаврентьевна.
Классический танец. Балетмейстерская работа «Для тебя».
Исполнители: Платонова Анастасия, Афанасьев Сарыал – артисты Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона