Воспитанники детского дома «Берегиня» зарядились смехом

В первый день зимы в Якутии радует нас не только морозными деньками, но и детским смехом, который можно услышать!

2 декабря, команда городского портала «One click Yakutsk» организовали совместный выезд с сертифицированным тренером международного класса по йоге смеха Дмитрием Ефимовым и известной телеведущей Федерального канала «Россия 1» передачи «Утро России» Елена Николаева провели выезд МКУ ЦПиКС «Берегиня», навестили детишек с мастер-классом по йога смеха и формирование социально-позитивной среды проживания, воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулирующей их жизненное самоопределение.

Поездка наполнила положительными эмоциями, в финале мероприятий взрослые и дети зарядились смехом, послушали как стать телеведущей, получили подарки и решили не прощаться!