Лыжники из Якутии вошли в список кандидатов сборной России

Члены сборной команды Якутии по лыжным гонкам вошли в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по лыжным гонкам в сезон 2018-2019 гг. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Среди них воспитанники Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорта Алдана Андрей Коконкин, Роман Дерябов, Зоя Зайцева, Лена Зайцева и Владимир Рыбкин.

Отбор в сборную команду проходил в марте в городе Заинске Республики Татарстан. Там проходили соревнования первенства России среди юниоров и девушек 2000-2001 г.р., где Владимир Рыбкин завоевал золотую медаль в спринтерской гонке. Сестры Зайцевы, Андрей Коконкин, Роман Дерябов завоевали серебряную медаль в эстафетной гонке.

Кроме того, Николай Чуфистов, студент Училища олимпийского резерва им Р.М. Дмитриева, стал кандидатом в сборную России по биатлону.

Фото Спорт Якутии