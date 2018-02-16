«Восхождение на Победу было не из легких, в любой момент мы могли погибнуть»

В Якутск из горного района Хребта Черского вернулась экспедиция группы альпинистов из Италии под руководством Симоне Моро.

В ее состав вошли альпинистка Тамара Лунгер, фотограф Матео Занга, переводчик и журналист Филиппо Валотти Алебарди, а также альпинист из Якутии Олег Сайфулин. Целью экспедиция было восхождение на гору Победа, которая является наивысшей точкой Северо Востока России, высотой 3003 метра.

Это путешествие стало частью большого проекта Симоне Моро, одного из самых известных альпинистов мира, идея которого заключается в восхождениях на самые высокие вершины мира именно в зимний период. До этого на счету альпиниста уже четыре подобных восхождения (все восьмитысячники) и вот теперь покорена вершина, находящаяся в одном из самых холодных мест на Земле. По словам Моро, узнав о Якутии и ее экстремальном климате, а также о том, что на Победе есть довольно интересный альпинистский маршрут он решил отправиться в эту экспедицию. И, таким образом, он вместе со своим партнером Тамарой Лунгер стали первыми, кто покорил эту вершину зимой. Несмотря на то, что в сравнении с предыдущими восхождениями на восьми тысячники гора Победа с ее 3003 метрами многим может показаться на первый взгляд довольно несложной, Моро признает:

«Восхождение на Победу было не из легких, в любой момент, сделав что-то не так, мы могли сорваться и погибнуть»

Члены экспедиции отмечают, что экстремально низких температур тем не менее не было (при подъеме около -35…- 40), но в отличие от предыдущих восхождений им пришлось быть на холоде более продолжительное время именно в штурмовом лагере (порядка трех дней) и буквально жить в холоде. И, по словам Моро, то, что было «не очень холодно» это своего рода везение, поскольку экстремальный холод это не самоцель — главная задача это безопасное восхождение.

И таким образом, Моро и Со все удалось. Но в горах группе пришлось провести порядка двух недель, поскольку погодные условия не позволяли начать восхождение. Стоит отметить, что Симоне Моро и Тамара Лунгер для того, чтобы достичь перевала Кюретер, откуда собственно и начиналось восхождение, проделали порядка 12 километров на лыжах. И в итоге для того, чтобы добраться до перевала, достичь вершины и спуститься обратно у альпинистов ушло порядка 11, 5 часов.

Восхождение они осуществили ровно потому же маршруту, который проложила экспедиция 2016 года, организованная Федерацией Альпинизма и Скалолазания Якутии. Здесь нужно уточнить тот факт, что с логистикой группе помогал как раз Олег Сайфулин, который был одним из участников этой экспедиции. И поэтому, разумеется, его знания местности были просто необходимы итальянцам, которые за несколько месяцев до своего приезда нашли его контакты. Симоне Море в этой связи отмечает – «Вообще могу сказать, что эта экспедиции сильно отличается от того, что я делал до этого, и в первую очередь, потому, что это была в первую очередь командная работа, а не только моя». Тамара Лунгер, которая уже не первый раз принимает участие в экспедициях Моро так охарактеризовывает одну из целей ее участия в этой экспедиции и вообще занятие альпинизмом — «Своим примером я хочу показать, что женщины способны не на меньшее чем мужчины».

В целом, Симоне Моро и Тамара Лунгер оценили этот район как довольно интересный для альпинизма, причем, по их мнению, помимо того, что он «незаезженный», он еще и довольно недорогой по альпинистским меркам (с этим замечанием, правда, можно поспорить). И поэтому, как им кажется, на Хребет Черского вполне могут приезжать и другие группы, тем более, что сейчас, после их экспедиции, они уверены, что об этом районе узнает весь мир (во всяком случае, альпинистский прим. авт.). А Симоне Моро добавляет:

«Одной из главных идей моего проекта по покорению вершин именно зимой было то, что я устал видеть большое количество людей в горах в летний период. Я чувствую себя более свободным, когда там только горы».

С этим согласна и Тамара Лунгер:

«В базовом лагере на Эвересте я вижу порядка тысячи человек, а это даже больше, чем в моем родном городке. И это не очень воодушевляет».

Здесь, конечно, у гор Якутии конкурентов в мире немного – в любой сезон – пусть летний, а тем более зимний — очень нужно постараться, чтобы кого-нибудь встретить.

Если вспомнить историю, то интересен тот факт, что одним из основных партнеров по восхождениям Симоне Моро в прошлом был легендарный советский альпинист Анатолий Букреев, погибший при совместном с ним восхождении на вершину Аннапурна в 1997 году. Сейчас с ним часто в паре ходит другой русский альпинист Денис Урубко. На вопрос, почему именно русские, зачастую становятся его партнерами он ответил так — «После знакомства с Букреевым, я открыл для себя русский характер и в последующем искал напарника именно среди русских».

Также, если отвлечься собственно от экспедиции, то Симоне Море говорит, что принимая во внимание то, что в Якутии есть «такие прекрасные горы», то нужно развивать здесь альпинизм и скалолазание и строить скалодромы. Стоит заметить, что добраться до этих гор все таки не так-то просто (В летний период у экспедиции ФАиС на это ушло порядка 10 дней). И вместе со скалодромами было бы неплохо строить еще и нормальные дороги и развивать, соответственно, инфраструктуру.

Проект зимних восхождений Симоне Море, разумеется, этой экспедицией не заканчивается и следующей из запланированных вершин, как говорит альпинист, может в следующем году стать Эверест. Там Симоне был уже четыре раза, но зимой на крышу мира он попытается взойти впервые.