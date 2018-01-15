Восемь лучших многоборцев Якутии сразятся за Кубок чемпиона Ивана Белолюбского

Кубок чемпиона на призы Ивана Белолюбского вновь заинтригует любителей спорта состязанием восьми лучших многоборцев республики. Зрелищное соревнование состоится 10 февраля в спорткомплексе «Триумф», вход для зрителей — бесплатный.

Семикратный победитель Игр Дыгына Иван Белолюбский уже который год собирает на одной арене лучших многоборцев Якутии на Кубке чемпиона. Традиционно в программу соревнований войдут прыжки «ус тегул ус», стрельба из лука, тутум эргиир, мас-рестлинг, хапсагай, бег, перетаскивание мешка.

Действующим чемпионом является двукратный победитель Игр Дыгына Егор Филиппов из Хангаласского района. Он представит свой улус и в этот раз. Конкуренцию ему составят Артем Варданян, Антон Тойтонов из Намского района, Николай Матаннанов из Таттинского района, амгинец Леонид Филиппов, верхневилюец Алексей Иванов, Дьулустан Ноговицын из Горного района и олекминец Иннокентий Миронов.

«Путевки участникам достались благодаря их рейтингу, а по итогам голосования любителей спорта к соревнованиям допущены Антон Тойтонов и Алексей Иванов. К сожалению, Петр Старостин и Алексей Козлов решили в этом году не участвовать. Победители турнира получат денежные призы», — рассказал ЯСИА Иван Белолюбский.

Соревнования начнутся 10 февраля с 12.00 в спорткомплексе «Триумф». Зрителей ждут не только баталии именитых многоборцев, но и музыкальные поздравления, а также турнир среди детей по якутской вертушке.