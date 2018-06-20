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20 июня 2018, 15:28
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Восемь лесных пожаров действуют на территории Якутии

Восемь лесных пожаров на общей площади 4 303,5 га действуют на территории Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Департамент по лесным отношениям РС(Я).

Работы по тушению ведутся по шести действующим пожарам:

– в Ленском районе один пожар на общей площади 9 га, Мирнинском районе два пожара на общей площади 860,5 га, Нюрбинском районе два пожара на общей площади 170 га, Олекминском районе один пожар на общей площади 6 га.

Два пожара локализованы в Вилюйском и в Таттинском районе.

«Всего в тушении пожаров работают 146 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, в том числе 59 авиапожарных Якутского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана», которые задействованы на пожаре в Таттинском районе, 41 работник службы наземной охраны лесов, 85 привлеченных из числа местного населения, пять сотрудников МЧС. Задействовано 16 единиц техники», – говорится в оперативном сообщении.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/vosem-lesnyix-pozharov-dejstvuyut-na-territorii-yakutii
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