Восемь лесных пожаров действуют на территории Якутии

Восемь лесных пожаров на общей площади 4 303,5 га действуют на территории Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Департамент по лесным отношениям РС(Я).
Работы по тушению ведутся по шести действующим пожарам:
– в Ленском районе один пожар на общей площади 9 га, Мирнинском районе два пожара на общей площади 860,5 га, Нюрбинском районе два пожара на общей площади 170 га, Олекминском районе один пожар на общей площади 6 га.
Два пожара локализованы в Вилюйском и в Таттинском районе.
«Всего в тушении пожаров работают 146 парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, в том числе 59 авиапожарных Якутского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана», которые задействованы на пожаре в Таттинском районе, 41 работник службы наземной охраны лесов, 85 привлеченных из числа местного населения, пять сотрудников МЧС. Задействовано 16 единиц техники», – говорится в оперативном сообщении.
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