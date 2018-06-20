Восемь лесных пожаров действуют на территории Якутии

Восемь лесных пожаров на общей площади 4 303,5 га действуют на территории Якутии, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Департамент по лесным отношениям РС(Я).

Работы по тушению ведутся по шести действующим пожарам:

– в Ленском районе один пожар на общей площади 9 га, Мирнинском районе два пожара на общей площади 860,5 га, Нюрбинском районе два пожара на общей площади 170 га, Олекминском районе один пожар на общей площади 6 га.

Два пожара локализованы в Вилюйском и в Таттинском районе.