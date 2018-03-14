«Ворота Якутска» — обладатель гран-при международного архитектурного фестиваля

18 марта, в День выборов Президента Российской Федерации, в городе Якутске на 94 избирательных участках будут размещены пункты рейтингового голосования по отбору восьми общественных пространств в рамках федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

Одним из общественных пространств, выставленных на рейтинговое голосование, является проект — площадь «Ворота Якутска».

Проект, завоевавший гран-при международного архитектурного фестиваля «Зодчество — 2013» разработан и доработан молодым архитектором Геннадием Поповым, с учетом современных требований организации общественных пространств.

Проект «Ворота Якутска» предполагает комплексное благоустройство привокзальной площади аэропорта с обустройством парковочных мест, специальных павильонов и универсальной площадки для скейтеров, роллеров, веллеров и любителей активного отдыха.

Площадь украсит современный арт-объект из светящихся латунных труб в виде надвратной башни якутского острога. Открытая часть площади предполагает обустройство трансформируемых конструкций: сцены для проведения общегородских мероприятий, крытый каток.

Здесь можно будет проводить различные концерты, соревнования, мероприятия для семейного отдыха, общегородские праздники. Твой город – твое решение!