«Ворота Якутска» — лидер рейтингового голосования на Птицефабрике и Автодорожном округе

В Якутске продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, в рамках реализации второго этапа федеральной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». В бюллетень голосования вошли 8 объектов: «Ворота Якутска», Бульвар учителя, благоустройство озера Сайсары, открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории, роллерная зона в с. Хатассы, скверы молодежи, землеустроителей и труженикам тыла.

Туйара Колесова председатель Общественной организации «Родительский Совет города Якутска», член и ответственный секретарь Общественной палаты города Якутска, член Правления РО Общероссийской «Национальной Родительской Ассоциации»:

— Свой голос отдала в поддержку проектов: «Ворота Якутска», Бульвар учителя с памятником народному учителю СССР Михаилу Алексееву, сквер труженикам тыла.

Председатель Счетной комиссии Пункта проведения рейтингового голосования в микрорайоне Птицефабрика Леонид Гаврильев отмечает, что жители микрорайона активно участвуют в рейтинговом голосовании: «На нашем участке в основном голосуют за проекты: площадь «Ворота Якутска» и открытие улицы Кирова».

Секретарь пункта проведения рейтингового голосования Татьяна Дьячковская сообщила, что в Автодорожном округе предварительно лидируют три проекта: «Ворота Якутска», Сквер труженикам тыла и Бульвар учителя.