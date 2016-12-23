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Общество
23 декабря 2016, 12:31
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Воронежский экстремал провел 122 дня на озере Лабынкыр в Якутии

воронеж

Воронежский экстремал Андрей Соловьев поборется за участие в реалити-шоу о выживании в сибирской тайге Game2: Winter. Финалистов первого этапа определят пользователей соцсетей. Проголосовать за Соловьева можно на сайте проекта, поделившись с подписчиками страничкой потенциального участника реалити-шоу.

На первом этапе желающие принять участие в реалити-шоу подают заявки. Во второй тур пройдут 120 человек, набравшие до 1 марта 2017 года максимальное количество голосов.

– С этого момента каждый из желающих может самостоятельно закачивать фото, видео через свой личный кабинет, а его поклонники смогут общаться с ним в чате. Этап будет длиться до 1 июня 2017 года, когда 30 победителей отправятся в следующий этап, а оставшиеся попадут на «скамейку запасных», – сообщается на сайте Game2: Winter.

Воронежский специалист по выживанию в дикой природе Андрей Соловьев пообещал, что если он окажется среди участников проекта, его зрители получат экшн.

– Много лет подряд я отрабатываю навыки выживания в самых экстремальных условиях – от субтропиков до Заполярья. Я попадал под лавину, тонул в болотах, падал со скал, терял ориентирование, падал в голодный обморок, получал снежную слепоту. Во время походов, каждый из которых длился по несколько месяцев, я искусственно усложнял себе все – не брал GPS и компас, чтобы ориентироваться по звездам и солнцу, еду, чтобы добывать ее самостоятельно. В данный момент веду работу над книгой «Искусство выживать в дикой природе», – рассказал Соловьев в видео, прикрепленном к заявке.

Перед шоу участники пройдут медицинскую комиссию и разделятся на пять групп. За экстремалами будут следить 2 тыс. камер, которые установят на площади в 900 га.

– Участники проекта будут выживать в тайге зимой. Это практически невозможно. Медведи, змеи, отравленные ягоды, грибы. Каждый участник дает согласие на то, что он может быть покалечен и даже убит, – написали организаторы проекта на его страничке в соцсети.

Автором проекта Game2: Winter является екатеринбургский бизнесмен и программист Евгений Пятковский, известный тем, что открыл детский сад для взрослых в Новосибирске и создал приложение «Антиколлектор», блокирующее звонки от коллекторов.

По мнению Пятковского, проект привлечет 2 млрд человек, сообщается в группе Game2: Winter.

Справка РИА «Воронеж»

Андрей Соловьев – 32-летний инструктор по выживанию. Экстремал провел 122 дня на озере Лабынкыр в Якутии. Путешественник надеялся в одиночку перезимовать, отработать навыки выживания и проверить легенды о местном чудовище. После ажиотажа в федеральных СМИ и слухов об эвакуации экстремал прервал путешествие и вернулся в Воронеж . По словам Андрея Соловьева, экспедиция в Якутию была самой длинной, но не самой сложной.

Узнать о самых опасных экспедициях, внимании журналистов, встречах с медведями, горной лавине и будущей книге Соловьева можно в интервью РИА «Воронеж».

За Андрея Соловьева можно проголосовать на сайте проекта Game2: Winter.

 

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Источник: РИА «Воронеж».
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