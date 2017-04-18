Воркшоп, или Как нам обустроить Якутск!

В Год добра стартовала масштабная пятилетняя программа по изменению общественного пространства города Якутска. Во дворы и скверы, наконец, пошли хоть и не огромные, но весомые федеральные и муниципальные деньги, причем их освоение требует активного участия самих горожан. Сейчас в эту работу вовлечены десятки и сотни людей. Через несколько лет к ним подключатся тысячи. И мы еще запомним 2017 год как начало большого строительства.

Что такое воркшоп

Любое большое дело начинается с малого. Недавно в аудитории Инженерно-технического института СВФУ прошел воркшоп «Благоустройство дворовых и общественных территорий». В нем приняли участие студенты-архитекторы и преподаватели ИТИ, архитекторы и градостроители, эксперты, городские активисты из числа заинтересованных жителей, представители городских управ. Если перевести слово «воркшоп» с английского, то будет примерно так — «work» — работа, «shop» — мастерская. То есть в дословном переводе «воркшоп» означает «мастерская продуктивной работы». Получается это не собрание, где принимаются решения или выносятся вердикты, а рабочая площадка, собирающая людей с совершенно разными профессиональными взглядами, которые в процессе решают одну задачу. Работа в такой группе позволяет взглянуть на нее объемно, с различных, порой самых неожиданных ракурсов. В данном воркшопе работа была нацелена на так называемое соучаствующее проектирование. Изначально студентам были даны определенные городские территории, была поставлена задача выйти на контакт с их жителями, представителями территориальных управ и решить, что можно построить на конкретных местах, чтобы сделать здесь жизнь красивее, помочь им в разработке дизайн-проектов. В воркшопе силами студентов, обучающихся на кафедре архитектуры инженерно-технического института СВФУ, прорабатывались 28 дворовых территорий. И в этот день рассматривались и обсуждались первые эскизы плодов двухнедельной работы.

Твой прекрасный двор

Исходя из выделяемой суммы, а это 141 миллион рублей федеральных средств, из которых 94 миллиона будут выделены именно на дворовые территории и плюс порядка 60 миллионов муниципальных средств, можно примерно прикинуть, что в этом году в программу войдут около 40 дворов. Вступить в проект не так просто, для этого проект должен пройти жесткий отбор независимой общественной комиссии. Тем, кто в программу не войдет, особо переживать не стоит. Финансирование федеральной программы рассчитано на пять лет, и за это время реально благоустроить чуть ли не все крупные дворы Якутска…

Немного остановимся на предъявляемых федеральной программой критериях отбора. Здесь есть такие моменты, как синхронизация с работой фонда капитального ремонта. То есть если во дворе есть хоть один дом, на котором в рамках фонда велись работы по ремонту, либо велись в прошлом году или предстоят в следующем году — это уже плюс. Также плюсом является готовность дворовых территорий к обустройству, это проработанные планы и подсчитанные сметы. Одним из приоритетов является количество благополучателей, насколько крупный двор и сколько здесь проживает людей. Что примечательно, именно жителям нужно выбрать приоритеты обустройства своих дворов – того, что им действительно требуется. Понятно, что нужно исходить из реального финансирования. Потому уже имеются ситуации, когда население одного двора выбирает себе на грамотное обустройство парковочных мест, а другие — зеленую зону отдыха, детские и спортивные площадки. И такое волеизъявление обойти нельзя, желание жителей, их видение комфорта здесь главное.

Проезды подальше

Остановимся на самых, с нашей субъективной точки зрения, любопытных. Начнем с Губинского округа. Он очень активный, отсюда очень много заявок но, как правило, они прорабатывают проекты сами с управляющими компаниями и своими проектировщиками. В составе воркшопа студентом 4-го курса Степаном Даниловым был представлен эскизный проект по благоустройству дворов в 202 микрорайоне корпусов №№3 и 4. В качестве проблем Степан отметил отсутствие освещения, парковок, нормальных проездов, донельзя изношенные детские площадки и отсутствие скамеек. В своем проекте он устроил парковку, расширил проезд, устроил водоотводы, и стоки, расставил побольше скамеек и выделил места под спортивную и детскую площадку. Несмотря на моральную поддержку в лице защищавшего Степана представителя управы, студент получил порцию критики от участников воркшопа, в первую очередь, общественной комиссии. «Зачем вы расширили проезд и фактически устроили двухстороннее движение? У них и так подъезды выходят на проезжую часть». Жители наоборот предлагали вынести проезды подальше от подъездов. Раскритиковали они и одну из его самых красивых скамеек проекта. Мол, очень дорогая, тяжело будет ремонтировать… Находится рядом с магазином, стоит убрать спинку. Проект на доработку.

Любопытный лабиринт

Интересным получился концепт детской площадки при благоустройстве дворовых территорий по ул. Чайковского, 30/1, 30/3, 30/4 Сайсарского округа, плод работы трех студенток: Анны, Айяны и Валентины. Замечу, что именно интересные вещи вызывали на воркшопе волну дискуссий. Проект вышел очень симпатичным. Девушки подошли к работе с выдумкой, предложив свое оригинальное видение и единую стилистику таких малых архитектурных форм, как урны, столбы, скамейки. Жители дома попросили увеличить количество стояночных мест, увеличили. Эта же группа разработала проект благоустройства по двору на улице Мерзлотной, 28-31 (Сайсарский округ). Территория довольно большая и сложная, здесь тебе и болото, и озеро, четыре разнесенных друг от друга дома, которые соединяет находящийся в печальном состоянии мост. Целый ландшафтный парк… Основной темой единой концепции девушки взяли образ мамонта. Это и стилизованные под образ площадки, и даже скамейки в виде мамонтовых ног. Площадь позволила выделить три детские площадки, две спортивные, место под футбол и зону выгула собак. За своих учеников болела главный архитектор Якутска Ирина Алексеева, она же преподаватель на кафедре архитектуры. Собственно, привлечь в помощь жителям Якутска студентов архитекторов — это ее светлая идея.

Облагородить септики

Студенту четвертого курса Семену Вострикову достался целый микрорайон Борисовка-2 и разработка 16 дворов. Тема на самом деле необъятная. К своей задаче Семен подошел основательно. Учел контекстные элементы, а именно саму планировку домов, их стиль, отдельные капитальные здания. Помимо того, провел социальный анализ, выделил зоны активности социальных групп и радиусы их популярности, начиная от малышей, детей, молодежи, до пожилых людей и просто прохожих. К озеленению подошел с точки зрения посадки шумозащитных деревьев. А к скамейкам для мам как к точкам, имеющим больший угол обзора для наблюдения за детьми… Его погружение в тему можно отметить даже таким нюансом: возле одного из домов в плане предусмотрено несколько большее количество различных форм для озеленения, потому как в данном доме проживает активистка, которая занимается озеленением своего двора. Так пусть у нее, говорит Востриков, будет обустроенный своими руками город — сад в миниатюре. Надо также изучить такие технические моменты, как облагородить септики.

Свой двор, своя крепость

Житейские вопросы села Пригородное проявляются в проекте студентки четвертого курса Александры Андросовой. Ей достался двор единственного 43-квартирного каменного дома, построенного в свое время хозспособом. Здесь обосновались очень обстоятельные владельцы, настоящие хозяева. Свой проект она делала в тесной связи с жителями этого дома. Здесь есть и детские площадки, и зона выгула собак, и место под гаражи. Проект довольно стандартный, без особых излишеств, зато выверенный по деньгам. Одна из его особенностей — ограждение придворовой территории. По этому поводу от председателя общественной комиссии сразу пошли вопросы: дети села могут заходить за ваше ограждение? На вопрос уже отвечала представитель общественности дома. Нет, не смогут, — заявила она твердо, — это же наша территория, мы данную зону забираем в собственность. Вокруг нас расположен частный сектор со своими дворами, мы же к ним не ходим отдыхать… У нас уже есть отрицательный опыт. В прошлом году мы построили у себя детскую площадку для малышей. Буквально за месяцы нам ее разбила окрестная молодежь… Для других жителей Пригородного администрация села должна обустраивать отдельные территории отдыха, и такие уже есть при школе, детском саде и администрации. А нам надо своё! «Имеют на это полное право», — подтвердила позицию жильцов главный архитектор Якутска.

Диктатура автомобилистов

Неожиданно простой оказалась поставленная перед студенткой третьего курса Кюнней Тимофеевой задача жителей двора по улице Кузьмина, д. 34/3. Впрочем, Кюнней старалась ее усложнить. Сначала о социальном портрете жителей данной территории: на 98 квартир здесь 110 машин, 15 детей и четыре 4 собаки. Смею предположить, что будь этот дом отдельным государством, здесь бы царствовала суровая диктатура партии автомобилистов. Собственно, так и есть. Здесь отсутствует детская площадка, зато есть освещение, которое жильцы сделали сами (а как иначе, за машинами надо следить). Студентка пыталась со своей стороны шире учесть интересы подрастающего поколения и предложила жителям два проекта — первый проект предполагал двухуровневую автостоянку, верхний уровень которой отдан под детскую площадку. Проект оказался дорогим и не прошел. Второй проект обошелся без детской площадки и места для выгула собак и предполагает банальное масштабное асфальтирование со стоянкой под 74 машины. Что она и сделала. Данный план вызвал просто негодование общественной комиссии. «Да мы озеленять должны! — раздалось гневное со стороны общественной комиссии, — а не парковки делать, парковки вообще выгонять надо!» Объяснять это решение вышел делегированный представитель дома. «В нашем доме, — сказала она, — живут очень активные люди, мы своими силами сделали водоотводной бетонный лоток на 290 метров, залили бетонные клумбы на 100 кв. метров, 500 штук цветов посадили, 600 деревьев и какую-то то детскую площадку сами можем потянуть. А коль есть такая программа, то нам нужен всего лишь дополнительный водоотводной бетонный лоток и обустроенная автоплощадка». Этот вопрос поддержан на общем собрании 78 голосами жильцов. А у девушки была очень сложная задача, поскольку собрание бойкотировало ее предложения… «А как же скамейки, урны? — донеслось издалека. – Сами сделаем!».

Универсальный двор

Универсальным и, по словам комиссии, одним из лучших стал проект по улице Комсомолькой, 11 села Табага группы студентов Находкиной Владлены и Сережкиной Екатерины. Они начали с того, что огородили двор от проезжей части. Отлично обыграли зонирование территории на детскую, спортивную и взрослую зоны. Проект получился без удорожающих строительство излишеств и в то же время своеобразный, где даже скамейки имеют и спинки и козырьки и выполняют роль ограждения. По большому счету такой проект органично смотрелся бы в любой точке города, заметили представители общественной комиссии.