Вор вскрыл гараж и похитил шины

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился 37-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестный похитил его имущество, хранившееся у него в гараже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи чужого имущества, им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник в ночное время суток с помощью подручных средств взломал навесной замок от гаража и похитил уличные прожекторы и три комплекта шин для легковых автомобилей. Похищенное подозреваемый спрятал недалеко от места происшествия, а затем сбыл.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».