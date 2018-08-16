Вор украл велосипед и разобрал его на запчасти

14 августа в дежурную часть ОМВД России по Усть-Майскому району обратилась 63-летняя пенсионерка, которая сообщила, что неизвестный похитил со двора ее дома велосипед, принадлежавший ей. Ущерб составил 12000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские провели комплекс мероприятий, направленный на установление личности предполагаемого преступника.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый за кражу 54-летний житель района. Мужчина разобрал велосипед на запчасти и хотел продать за бутылку крепкого алкоголя.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».