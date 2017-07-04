Вор проник в квартиру через форточку

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась потерпевшая с сообщением о том, что неизвестные проникли в ее квартиру и похитили принадлежащее ей личное имущество.

Как выяснилось, инцидент произошел в ночное время суток, когда пожилая женщина спала в своей комнате. Злоумышленник незаметно проник в квартиру потерпевшей через открытую форточку на первом этаже и похитил сберегательную карту, мобильный телефон и денежные средства в сумме 2 750 рублей. А вот ушел преступник обычным путем – через дверь.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 19 – летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.