Вор приметил квартиру, в которую заносили новую бытовую технику.

Злоумышленник заранее приметил квартиру, в которую заносили новую бытовую технику. Дождавшись удобного момента, он проник внутрь квартиры и похитил телевизор «Samsung» и варочную панель. Похищенное он тут же сдал в ломбард, сообщает ИА SakhaLife со ссылкой на Пресс-службу МВД по РС(Я).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, им оказался 20-летний уроженец Томской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.