Вор президентских часов предстанет перед судом

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 40-летнего местного жителя в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в октябре 2018 года безработный обвиняемый, находясь в подъезде одного из домов по ул. Ломоносова, увидел престарелого мужчину, который прошел в свою квартиру. Воспользовавшись преклонным возрастом хозяина квартиры, он намеренно перевел вводный автомат в щитке в положение «выключено», после чего, представившись электриком, незаконно проник в квартиру. Под видом проверки розеток, в то время как 89-летний хозяин находился на кухне, похитил из комнаты мужские подарочные наручные часы в корпусе и золота 585 пробы с гравировкой.

На следующий день аналогичным образом похитил мужские подарочные наручные часы в корпусе и золота 585 пробы с гравировкой, принадлежащие 78-летнему хозяину квартиры в доме по ул. Островского.

Обвиняемый сдал похищенные часы в ломбард, а вырученные денежные средства потратил в одном из букмекерских клубов.

В ходе предварительного следствия часы изъяты и возвращены законным владельцам.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.