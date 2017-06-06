Вопросы интеллектуальной собственности исследователей обсудят в СВФУ

С 7 по 8 июня Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова организует национальный семинар по вопросам интеллектуальной собственности в научных и образовательных учреждениях. Семинар, на котором будут обсуждаться проблемы регламентов в этой сфере, организован при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По словам директора Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасия Винокурова, первый подобный семинар, посвященный вопросам нормативно-правового обеспечения интеллектуальной собственности, прошел в 2014 году. «По итогам прошлого семинара ВОИС был откорректирован ряд локальных документов университета по управлению интеллектуальной собственностью, одним из итогов которого является включение в форму эффективного контракта, заключаемого между университетом и научно-педагогическими работниками, специального раздела о правах на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемых в ходе выполнения трудовых обязанностей. Раздел поясняет о распределении прав на интеллектуальную собственность, как при создании, так и при использовании конкретного результата интеллектуальной деятельности. Тем не менее, остается много вопросов, связанных с этим. Кроме того, сейчас актуален вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы вуза по авторскому праву», – пояснил Афанасий Винокуров.

По его словам, система интеллектуальной собственности, основой которой являются нормы Гражданского кодекса РФ, по части объектов патентного права предусматривают поддержание выданных патентов путем уплаты ежегодных пошлин. Неуплата или несвоевременная уплата пошлин может привести к потере запатентованных изобретений. В связи с этим, в ходе работы семинара одним из основных вопросов будет вынесение проекта положений о дифференцировании порядка поддержания патентов СВФУ, предусматривающий поэтапное поддерживание патентов и возможную передачу прав на изобретения от университета в пользу авторов. «Несомненно, подобные решения должны быть приняты на коллегиальной основе, – поясняет Афанасий Винокуров. – Получаемые патенты должны приносить не только моральное удовлетворение, но и приносить доход университету, как патентообладателю, в результате коммерциализации прав на изобретения».

Ожидается визит заместителя руководителя Представительства ВОИС в РФ Заурбека Албегонова, проректора по научной работе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), доктора экономических наук Вероники Смирновой. Также, в работе семинара примет участие эксперт-практик в области защиты интеллектуальной собственности в судебном порядке, доцент кафедры авторского права, смежных прав и частно-правовых дисциплин РГАИС Любовь Цитова.

Семинар будет проходить в формате открытой, свободной дискуссии. В Центре интеллектуальной собственности рассчитывают, что гости с большим опытом в этой сфере укажут направление, в котором университету необходимо развиваться, помогут в совершенствовании недостатков в существующей нормативной базе.