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Экология
19 марта 2018, 12:20
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Вопросы экологической безопасности республики нужно выносить на всероссийский и международный уровень

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков 16 марта принял участие в научно-практической конференции в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса, посвященной Экологической доктрине Республики Саха (Якутия).

Мероприятие было организовано постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии и Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова при поддержке улусного Совета депутатов и администрации муниципального района.

Участниками конференции стали народные депутаты Ил Тумэн, представители Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), СВФУ им. М.К. Аммосова, управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), главы наслегов и депутаты улусного Совета, а также представители муниципальных и образовательных учреждений и общественность Усть-Алданского улуса.

Александр Жирков подчеркнул, что принятие Экологической доктрины Республики Саха (Якутия) было связано с назревшей необходимостью в защите северной природы Якутии, с потребностью надлежащего экологического правового обеспечения территорий региона, связанных с интенсивным промышленным освоением юго-западных и арктических территорий, а также с вопросами сохранения уникальной аласной природы центральных районов республики. «Законотворческая работа, надлежащее экологическое правовое обеспечение с целью гармонизации экономического роста и вопросов охраны окружающей среды на основе баланса интересов власти, бизнеса и общества становится все более насущной задачей», — отметил он.

Спикер парламента указал, что данная работа должна стать комплексной и проводиться совместно с остальными регионами страны, а также при поддержке самих жителей республики, которые должны ответственно и сознательно отнестись к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Он сообщил, что вопросы сохранения и защиты уникальной экологии региона, вечной мерзлоты, выработки Арктической экологической доктрины, на основе которой будет в дальнейшем приниматься арктическое экологическое законодательство, ставятся сегодня парламентом республики на различных площадках, в том числе и на международных форумах.

О том, какая работа сегодня проводится по реализации Экологической доктрины в республике, проинформировали первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, заместитель министра охраны природы Республики Саха (Якутия) Яков Заровняев, заместитель руководителя Управления Росприроднадзора Республики Саха (Якутия) Сергей Сивцев и председатель постоянного комитета  Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

Модератор конференции кандидат биологических наук, профессор-исследователь института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова Парасковья Гоголева отметила, что все документы экономического и социального развития республики и муниципальных образований должны учитывать положения и содержать требования Экологической доктрины республики. В ходе работы она представила итоги научно-исследовательской работы о закономерности распределения растительности в аласах Центральной Якутии и особенностях их использования, подчеркнув при этом, что алас – это уникальная живая экосистема, которая непрерывно меняется и нуждается в бережном отношении и защите.

После основных докладов участники научно-практической конференции перешли к выступлениям. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова Петр Данилов представил результаты комплексных исследований таежно-аласных экосистем Центральной Якутии. Об итогах проведения Года экологии в районе рассказал руководитель инспекции охраны природы Усть-Алданского улуса Семен Васильев. Директор МБОУ ДО «Мюрюнская станция юных натуралистов» Людмила Винокурова представила проекты в сфере экологического образования и просвещения в учреждениях образования Усть-Алданского улуса. Очень интересной стала идея экологического кабинета, о которой рассказала учитель начальных классов Наяхинской средней школы Мария Спиридонова. Разработка и реализация программ в сфере экологического просвещения населения в библиотечной системе стало результатом кропотливой работы заведующей детской библиотеки Усть-Алданской МЦБС Веры Портнягиной. Председатель улусной административной комиссии Любовь Павлова предложила усилить работу по повышению экологической культуры и сознательности населения по бережному отношению к окружающей среде. Эти и другие выступления участников научно-практической конференции наглядно показали активную работу и интерес населения к вопросам экологии и окружающей среды в Усть-Алданском улусе.

По итогам научно-практической конференции Александр Жирков поручил организовать парламентские слушания о ходе реализации профильными министерствами Закона Республики Саха (Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении». Он отметил, что необходимо разработать предложения по внесению изменений в Экологическую доктрину Республики Саха (Якутия), основанные на опыте практического применения документа, принятого полтора года назад. «За это время уже должен был быть наработан определенный опыт», — сказал спикер. Также нужно провести работу по поддержке и продвижению закона «О вечной мерзлоте» на федеральном уровне. Кроме того, спикер сообщил о целесообразности разработки регионального законопроекта о защите и рациональном использовании аласной экосистемы, который позволит сохранить луговые ландшафты по всей территории республики. Он также поддержал предложение представителей улусной администрации о разработке региональных нормативов по благоустройству, ориентированных на сельские поселения, и поручил администрации муниципального района и администрациям наслегов разработать правила строительства жилых домов в прибрежной зоне, чтобы они не подпадали в зону подтопления. Профильным министерствам предложено выделить в бюджете средства для финансирования различных проектов и грантов экологического направления.

Александр Жирков выразил благодарность руководству Усть-Алданского улуса, всем участникам научно-практической конференции за подготовку и проведение на высшем уровне этого республиканского мероприятия. Также он поблагодарил старейшин улуса Анну Ивановну Пухову, которой 19 марта исполнится 90 лет, и Ивана Николаевича Данилова за активное участие в конференции и неравнодушное отношение к вопросам экологии и окружающей среды родного улуса.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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