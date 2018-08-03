Вопрос транспортной доступности удаленных наслегов будет решен

Пищекомбинаты в Якутии должны быть доведены до проектного уровня и работать на полную мощность. Об этом врио главы республики Айсен Николаев заявил во время своей рабочей командировки в Таттинский район, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

По словам врио главы Якутии, в последующие годы сельское хозяйство в Таттинском районе будет поступательно развиваться, однако сейчас пищекомбинат, построенный в Таатте, работает не на полную мощность.

«К сожалению, тот пищекомбинат, который здесь был построен, мощный и способный производить современную продукцию, сейчас не работает в полную меру. Сегодня дано поручение правительству республики и министерству сельского хозяйства принять исчерпывающие меры, чтобы подобные пищекомбинаты были полностью доведены до проектного уровня и вышли на проектную мощность в ближайшее время. Таких комбинатов у нас несколько: в Таатте, Чурапче и Верхневилюйске», — сказал он.

Айсен Николаев также подчеркнул, что серьезный вопрос, который сейчас волнует местных жителей, а именно транспортная доступность, в частности в удаленных наслегах — будет решен.

«Здесь предстоит большая работа правительству республики совместно с администрацией района, и здесь будут приняты соответствующие решения», — сказал врио руководителя республики.

Айсен Николаев также отметил, что в Таттинском районе, который издревле славится сохранением традиций культуры народа саха, появилась идея появления туристических маршрутов, которая является очень перспективной.

«При правильном подходе со стороны бизнеса и руководства района здесь возможны хорошие позитивные результаты в последующие годы», — сказал он.