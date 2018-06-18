Вопрос повышения пенсионного возраста требует учета мнения общественности – Ольга Балабкина 

Выступая в Государственной Думе, Дмитрий Медведев сообщил о подготовке Правительством РФ законопроекта о повышении планки пенсионного возраста. Говоря об этом, премьер напомнил, что действующие рамки для выхода на пенсию принимались еще в 30-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране составляла около 40 лет.

«Вопрос об увеличении пенсионного возраста уже на стадии законотворческих планов вызвал широкий общественный резонанс в регионах. Этот вопрос часто пытаются рассматривать с точки зрения расходов бюджета, что в корне неверно. Возраст выхода на пенсию должен определяться совсем по другим основаниям», — считает заместитель Председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина.

«Судя по обсуждениям в интернете и социологическим опросам, большинство наших сограждан ничего не имеет против такого расклада. За последнее время в социальных сетях появилось много информации, носящей сравнительный характер с пенсионным обеспечением других стран. При этом акцент делается на уровень обеспеченности, а не на возраст выхода на пенсию. В большинстве стран он значительно выше, чем в России. Да, чиновники в этом вопросе очень любят ссылаться на международный опыт, например, Германии. Там и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 65 лет, скоро начнут выходить в 67 лет. Но ведь люди и живут там дольше», — комментирует вице-спикер Госсобрания.

По мнению Ольги Балабкиной, повышение пенсионного возраста допустимо лишь только тогда, когда продолжительность жизни российских граждан вновь приблизится к европейскому показателю, в том числе и по продолжительности жизни после выхода на пенсию.

«Действительно в нашей стране — низкий стандартный пенсионный возраст. Но ведь это неслучайно. Он полностью соответствует крайне низкой продолжительности жизни в стране. Такой, как сейчас, она была в середине прошлого века. Повышение пенсионного возраста допустимо лишь только тогда, когда продолжительность жизни российских граждан вновь приблизится к европейскому показателю, в том числе и по продолжительности жизни после выхода на пенсию. В одночасье этого случиться не может, увеличение продолжительности жизни – следствие значительного и долговременного улучшения качества жизни», — считает парламентарий.

Поэтому народный депутат республики уверена, что вопрос повышения пенсионного возраста необходимо рассматривать не с позиции необходимости сокращения расходов бюджета на содержание пенсионеров, а в строгой взаимосвязи с мерами, направленными на повышение уровня жизни и ее продолжительности. Меры эти определены в указах главы государства.

Говоря по теме, заместитель Председателя Ил Тумэна напоминает проект закона Якутии «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)». Ключевой целью закона является создание условий для повышения продолжительности жизни, сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, на основе межведомственного взаимодействия организаций здравоохранения и социального обслуживания населения, органов государственной власти Якутии.

«Этот закон считают одним из главных в социальной сфере. Когда он будет реализован, тогда у нас и появится возможность планировать повышение пенсионного возраста. Я часто встречаюсь с избирателями, особенно много приходит на встречи и на приемы людей старшего поколения. Они все — разные, у каждого — своя судьба, своя история, но все очень родные для меня и близкие. Большинство из них уверены, что возраст выхода на пенсию нужно оставить как есть, кто-то даже считает, что надо понизить. Тем более, что специфика моего избирательного округа, как и всей Якутии, это, прежде всего, — пенсионеры, которые работали на тяжелом производстве в суровых условиях Крайнего Севера», — рассказывает народный депутат.