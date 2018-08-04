Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?

Ответ: возможно могут.

Выборы мэра Якутска проходят в основном по правилам Закона РС(Я) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)».

Исходя из текста статьи 39 Закона выдвижение кандидата на должность главы муниципального образования избирательным объединением достаточно подробно не урегулировано.

Относительно кандидата на должность главы в статье данного закона говорится:

3. При проведении выборов главы муниципального образования избирательное объединение имеет право выдвинуть одного кандидата.

8. Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, кандидата на должность главы муниципального образования производится избирательным объединением, образованным на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне.

Ссылка на применение норм ФЗ «О политических партиях» существует только относительно кандидатов в депутаты. Должно ли выдвижение кандидата на должность главы муниципального образования проходить в соответствие с требованиям этого федерального закона — в законе «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» не сказано.

Однако, в статье 44 «Регистрация кандидатов, списка кандидатов» сказано, что основанием отказа в регистрации кандидата является:

для кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, — несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях»; для кандидатов, выдвинутых иными общественными объединениями, — несоблюдение требований части 6 статьи 39 настоящего Закона

Федеральный закон в свою очередь отсылает к Уставу политической партии. Устав регулирует следующее:

к) основания и порядок отзыва выдвинутых политической партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением, имеющими право участвовать в выборах, кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, порядок исключения кандидатов из выдвинутых политической партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением, имеющими право участвовать в выборах, списков кандидатов;

Если взять, к примеру устав одной некой политической партии, то там можно будет найти следующие основания для отзыва кандидата с выборов:

а) на основании личного письменного заявления кандидата;

б) в случае тяжелой болезни или стойкого расстройства здоровья кандидата;

в) в случае признания кандидата недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

г) в случае вступления в отношении кандидата в законную силу приговора суда с избранием меры наказания в виде лишения свободы;

д) в случае непредставления кандидатом в надлежащем виде документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для выдвижения кандидата, регистрации кандидата, заверения списка кандидатов, в составе которого он выдвинут кандидатом;

е) в случае дачи кандидатом согласия на выдвижение его кандидатом и (или) согласия на включение его в список кандидатов от другого избирательного объединения или подачи кандидатом уведомления о самовыдвижении на этих же выборах;

ж) в случае совершения кандидатом действий (бездействия), нарушающих настоящий Устав и (или) дискредитирующих Партию и (или) наносящих материальный ущерб и (или) вред политическим интересам Партии;

з) в случае неисполнения кандидатом решения, руководящего или иного органа, должностного лица Партии или ее структурного подразделения, связанного с участием Партии или ее структурного подразделения в выборах;

и) в случае принятия в соответствии с настоящим Уставом решения об исключении из Партии кандидата, являющегося членом Партии;

к) выраженное публично или в средствах массовой информации несогласие кандидата с предвыборной платформой (программой) Партии или её Программой, позицией Председателя Партии, иных ее руководящих органов по каким-либо вопросам;

л) самоустранение кандидата от участия в предвыборной (от сбора подписей, от подбора доверенных лиц и т.п.) или выборной кампании (бездействие во время избирательной кампании, отказ от встреч с избирателями, участия в «круглых столах», иных агитационноинформационных мероприятиях и т.п.);

м) совершение действий, порочащих репутацию члена Партии и наносящих моральный ущерб Партии;

н) предоставление недостоверных или ложных биографических сведений (в том числе сведений о наличии или отсутствии судимостей: как действующих, так и снятых либо погашенных, в том числе несообщение сведений о наличии таких судимостей, как действующих, так и снятых либо погашенных) на этапе формирования федерального списка кандидатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) округам в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и при выдвижении кандидатов на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

о) нарушение действующего избирательного законодательства, требований Устава и решений руководящих органов Партии, Председателя Партии;

п) в случае утраты доверия кандидату (кандидатам) Председателем Партии;

р) по иным основаниям, установленным законом или настоящим Уставом.

Как мы видим, полномочия у политических партий по отзыву весьма и весьма обширные.