Вопрос о строительстве совмещенного автомобильно-железнодорожного моста прозвучал в Совете Федерации

Сегодня на Презентации Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации в рамках Дней субъекта Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, члены Совета Федерации от Республики Саха (Якутия) Александр Акимов и Вячеслав Штыров, спикер Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Егор Жирков в сопровождении депутатов и гостей осмотрели выставочную экспозицию, развернутую в Совете Федерации.

На выставке генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин представил макет перспективной схемы развития железных дорог Якутии, на котором показаны действующий участок Нерюнгри-грузовая – Томмот, строящийся участок Томмот – Нижний Бестях, а также объекты, планируемые к строительству согласно Транспортной стратегии Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. Это совмещенный мост через реку Лену и железнодорожный вокзал в городе Якутске. Глава республики рассказал Валентине Матвиенко о автомобильном и железнодорожном транспорте. Василий Шимохин заострил внимание Председателя Совета Федерации на необходимости строительства совмещенного автомобильно-железнодорожного мостового перехода через реку Лена и обратился с просьбой оказать помощь в решении данного вопроса на федеральном уровне. Это позволит решить многие проблемы, связанные сезонностью завоза грузов в республику и существенно снизит транспортную нагрузку для предприятий и населения республики. Ведь какие-бы скидки железнодорожники не делали на той стороне реки, всегда будет существовать «золотая миля», где автотранспортники будут устанавливать свои тарифы, которые государством не регулируются.

«Я Вас услышала» — сказала Валентина Матвиенко, и отметила, что нужно рассмотреть привлечение в качестве одного из инвесторов ОАО «РЖД» — основного акционера компании «Железные дороги Якутии».