Вопрос о председателе ЖСПК «Субурусский» будет решен

Прокуратурой Чурачинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении председателя ЖСПК «Субурусский» муниципального образования «Болтогинский наслег».

В декабре 2016 года по материалам проверки прокуратуры района органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ — хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что председатель ЖСПК «Субурусский», являясь также специалистом администрации МО «Болтогинский наслег», совершил передачу вверенных ему денежных средств в сумме 300 тыс. рублей из местного бюджета МО «Болтогинский наслег», своему родному брату в целях возмещения затрат на покупку молоковоза. Однако, вместо молоковоза был куплен автомобиль для личного пользования брата председателя ЖСПК «Субурусский».

В ходе судебного разбирательства стороной защиты заявлен ряд ходатайств, в том числе об освобождении подсудимого от уголовной ответственности в связи с тем, что тот раскаялся, и, будучи уличенным в растрате, возместил причиненный ущерб.

По результатам рассмотрения уголовного дела, федеральный суд признал С. виновным в совершении преступных действий и с учетом его положительных характеристик и материального положения назначил в соответствии с позицией государственного обвинителя наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Вопрос об увольнении председателя ЖСПК «Субурусский» со службы будет решен после вступления приговора в законную силу.