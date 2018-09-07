Вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин в Якутии

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась 50-летняя продавщица одного из продуктовых магазинов с сообщением о том, что неизвестный совершил разбойное нападение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления – им оказался 21-летний ранее судимый за кражу безработный местный житель.

Выяснилось, что в тот вечер продавщица собиралась закрыть магазин, в это время в магазин ворвался мужчина в маске. Злоумышленник начал требовать деньги и угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в размере 8 000 рублей, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Установлено, что в момент преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. Похищенное подозреваемый потратил на личные нужды. Кроме того, выяснилось, что магазин не оборудован камерами видеонаблюдения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.