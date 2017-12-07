Вооруженные налетчики, оглушив охранника, ограбили магазин

Сотрудниками уголовного розыска города МУ МВД России «Якутское» задержаны двое мужчин, подозреваемые в совершении разбойного нападения на торговое заведение.

Около 8 часов утра в торговый зал по ул.Строителей ворвались двое мужчин, вооруженных ножами. Первым делом, обезвредив охранника заведения, злоумышленники похитили из кассы 31 000 рублей и скрылись с места происшествия.

По данному факту оперативниками уголовного розыска незамедлительно были предприняты необходимые мероприятия по розыску и поимке подозреваемых. Менее, чем через сутки, сотрудниками отделения по раскрытию разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» были задержаны двое неоднократно судимых жителей Якутска в возрасте 28 лет и 31 года. В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъяты ножи.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.