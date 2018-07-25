Волшебный образ якутской хомусистки

Талантливая хомусистка Олена Подлужная-Уутай не перестает удивлять своих поклонников.

Не так давно она поразила жюри конкурса шоу Britain’s Got Talent, но, к сожалению, не прошла в финал.

И вот новый образ «единорожки» пришелся по вкусу ее подписчикам.