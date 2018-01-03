Волшебный мир Якутии — детям

Новый год в Якутии всегда связан с чудом и надеждой. Сама природа диктует это. Холод и тепло — постоянные спутники зимы, формируют ценности человеческого бытия. Внимание, забота, терпение, надежда и тепло человеческих сердец перерастающее в умение дарить радость и красоту особенно ценны.

Мерцающие и переливающие каскады огней гирлянд и елок на площадях каждый день светят по-разному. В относительно теплые дни огни сверкают ярко, предвещая любимый праздник, а когда наступают дни сильных холодов, то расстилается густой туман и огни еле видны, призывая быть терпеливыми и подавая надежду. В Якутии Новогодний праздник приносит радость каждому человеку. Дни становятся чуть длиннее. т. е. появляются первые признаки солнечной весны.

Особенно чуда в новогодние дни ждут дети. Детский сад «Кэнчээри» каждый год с 2015-го дарит уникальное, свойственное только нашей родной земле белого снега и сильного мороза, чудо своим подопечным. После традиционного утренника в детском саду, дети едут в Царство вечной мерзлоты. И там в необычном, сказочном мире, в кругу своих друзей получают подарки из рук Чысхаана и Деда Мороза. Волшебный праздник, организованный детским садом «Кэнчээри» для детей незабываем. Потом они еще долго вспоминают об этих удивительных часах разговаривая между собой и рассказывая родителям.