«Волшебный мир Гарри Поттера» ждет посетителей

Новинка! Экскурсия в «Волшебный мир Гарри Поттера»!

Студия Warner Bros. предлагает новую удивительную возможность для знакомства с волшебным миром фильмов о Гарри Поттере — самую успешную серию фильмов всех времен. Эта уникальная пешеходная экскурсия покажет вам то, что скрывается за кадром, а также даст возможность изучить огромное количество красивых декораций, костюмов и реквизита. Она также раскрывает некоторые строжайшие тайны, в том числе факты о спецэффектах и анимации, которые и превратили этот фильм в один из самых популярных во всем мире!

Студия Warner Bros. Studios Leavesden располагается в 20 милях от центра Лондона — это то, самое место, где были сняты все восемь серий о Гарри Поттере.

В экскурсию по студии смогут отправится участники нашего экскурсионного тура «Волшебный мир Гарри Поттера».

Кроме посещения студии в экскурсионный тур войдет посещение легендарного вокзала King Cross и Платформы 9 ¾, обзорная экскурсия по Лондону на комфортабельном автобусе с профессиональным гидом (Тауэр, здание Парламента, Биг Бен, Букингемский дворец, Трафальгарская площадь и т.д.), поездки в Оксфорд и Стратфорд на Эйвоне.

*Ориентировочная стоимость тура с перелетом из Москвы до Лондона – 70160 руб/чел..

Даты ближайших заездов: 30.12.17, 02.01.18, 24.03.18

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