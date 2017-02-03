Волонтёры Алмазэргиэнбанка дарят добро

С началом самостоятельной жизни растёт ответственность, которую несёт человек за происходящее в его жизни. В этот период особенно полезно и приятно, когда рядом есть добрые сердца, помогающие адаптироваться к новой жизни. Для выпускницы МКУ ЦПиКС «Берегиня» Лены и её семьи такими сердцами стали волонтёры Алмазэргиэнбанка.

Одним из направлений социальной деятельности Алмазэргиэнбанка является волонтёрская работа сотрудников. В рамках поддержки, Лена и её десятимесячный сын получили замечательный подарок – возможность въехать в обставленную мебелью квартиру. Квартира досталась Лене от государства, а на собранные волонтёрами средства она была обустроена уютным диваном, кухонным гарнитуром и столовым набором из стола и четырёх табуреток; были также переданы телевизор и керамическая плитка, обновлена дверь. А малыш получил в подарок детскую кроватку.

Волонтёры банка обещают, что не будут терять её семью из вида, будут поддерживать с ней связь и помогать в дальнейшем. В свою очередь, Лена и её сын очень рады помощи со стороны волонтёров и искренне благодарят всех, кто отнесся к ним с добром и теплотой, и ждут — не дождутся, когда смогут переехать в свой новый дом.