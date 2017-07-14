Волонтеры приемной комиссии рассказали о своей работе

Ежегодно в работе Республиканской приемной комиссии Министерства образования и науки РС(Я) по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации Российской Федерации большую помощь оказывают волонтеры, которые сами учатся по линии целевой подготовки в вузах республики и за ее пределами. Волонтеры рассказали о своей учебе и работе в приемной комиссии.

Никифоров Никита, студент третьего курса ДВФУ по специальности «Государственное и муниципальное управление»

— Я являюсь активистом студенческой организации «Кэскил» во Владивостоке. Мне нравится общественная работа, проводить время с пользой. В приемной комиссии мы ведем большую ознакомительную работу. Например, в ДВФУ в этом году четыре места по направлению «Машиностроение». Всего по вузам Владивостока выделено 16 мест. Что касается учебы, условия обучения в ДВФУ замечательные. Прекрасные условия для проживания, учебы. Островной кампус ДВФУ очень красивый и большой.

Васильева Алёна, студентка второго курса ДВФУ по специальности «Экономика».

— Стать волонтером мне советовали прошлогодние ребята, старшекурсники. Говорили, что будет весло и интересно. Наверное, поэтому решила попробовать. Работать волонтером очень интересно, я много рассказываю о своем вузе.

Белолюбская Лидия, студентка четвертого курса Новосибирского государственного аграрного университета по специальности инженер-энергетик.

— В приемной комиссии я помогаю уже два года, получается, с прошлого года. Мне эта работа очень нравится. Здесь мы обретаем новые знакомства, помогаем абитуриентам, рассказываем. Например, я рассказываю о новосибирских вузах. Сейчас у нас много заявлений в Новосибирский государственный технический университет, в основном по направлению «электроэнергетика», потому что свет всегда нужен и электроэнергетика всегда будет на первом месте. Но вообще популярны технические специальности. В Новосибирске я не скучаю. Конечно же, приезжаю на Новый год, летом. Плюс в том, что это центровуз, открывается много возможностей. Уровнем образования очень довольна.