Волонтеры очистили берег реки Лена от мусора

2 июля учрежден «День реки Лены в Республике Саха (Якутия)» в целях привлечения особого внимания к сохранению уникальных природных объектов реки Лены, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лены, развития экологического туризма.

Река Лена является крупнейшей рекой в России и располагается в Восточной Сибири. Она занимает десятое место в мире по длине и восьмое по полноводности. Лена служит хозяйственным стержнем республики и вместе со своими главными притоками – Алданом и Вилюем образует основную систему водных путей.

В этот прекрасный день силами сотрудников Администрации с.Табага, Табагинской СОШ, школьниками был организован субботник по уборке береговой полосы санитарно-защитной зоны с.Старая Табага.