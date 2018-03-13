Волонтеры Алмазэргиэнбанка оказали материальную помощь многодетным семьям Якутска

Семь многодетных семей Якутска получили материальную помощь от волонтеров Алмазэргиэнбанка в рамках республиканской акции «Благодарность матери». Мероприятие было приурочено к Году добровольца в России.

Волонтёры вручили семьям Солдатовых, Андреевых, Агафоновых, Мухомедеевых, Лонгиновых, Кривошапкиных и Тарановых необходимые в быту вещи – одежду, развивающие игры и игрушки для детей, а также продукты питания.

«Мы, как коллектив с давней историей корпоративного волонтёрства и активной социальной позицией, рады, что федеральные власти обратили внимание на добровольческое движение. Алмазэргиэнбанк призывает всех граждан не оставаться в стороне от проблем других людей и оказать посильную помощь нуждающимся», – отметила руководитель направления корпоративно-социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Наталья Миронова.

В акции приняли участие волонтёры из управления отчётности, департамента розничного бизнеса, службы по связям с общественностью, отдела рекламы и службы внутреннего аудита Алмазэргиэнбанка, а также представители дочерних компаний финансового учреждения — ООО «АЭБ Капитал» и МФК «АЭБ Партнер». Список многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, был предоставлен социальным партнёром банка — республиканским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних.

Напомним, по решению президента России Владимира Путина 2018 год объявлен в стране Годом добровольца.