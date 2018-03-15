Волонтеры АЭБ провели мастер-классы для воспитанниц центра «Берегиня»

Мастер-классы по вязанию трикотажной нитью и выпечке тортов организовали волонтеры Алмазэргиэнбанка для воспитанниц детского центра «Берегиня». Между банком и социальным учреждением установлены давние партнерские отношения.

Мастер-класс по вязанию крючком провела Мария Лиханова, которая уже не работает в банке, но продолжает оставаться активным участником волонтерского движения АЭБ и различных социальных акций. Она научила девочек вязать красивые и удобные корзинки. Как признались воспитанницы «Берегини», первые петли давались сложно, но потом пришла уверенность, и это помогло превратить мотки пряжи в яркие и полезные вещицы.

Сотрудница управления проектного финансирования банка Полина Ушницкая показала, как испечь бисквитный торт с кремом-меренгой. По словам участниц мастер-класса, им редко выпадает возможность что-то готовить, а уж тем более выпекать. С большим интересом они взбивали крем, плавили шоколад, месили тесто.

После урока девочки поздравили прекрасную половину волонтёров и наставников, которые также были приглашены на праздничное мероприятие. Неожиданным и приятным сюрпризом стали подарки для всех – корзинки и коробочки из трикотажной нити, которые воспитанницы связали, используя полученные ими после прошлой встречи с добровольцами банка умения.

«Главная цель акций – сделать так, чтобы после выпуска воспитанникам детских центров было проще адаптироваться к самостоятельной жизни. Для этого мы проводим для них квесты, игры, мастер-классы, которые прививают ребятам определенные навыки, помогают определиться с будущим родом деятельности», – отметила руководитель направления корпоративно-социальной ответственности Службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Наталья Миронова.

Она напомнила, что ранее волонтеры АЭБ организовали посещение воспитанниками «Берегини» предприятия «Сахабулт», где девочки учились шить шапки и рукавички, а также компании Nordwood, сотрудники которой провели для молодых людей мастер-класс по работе с деревом.