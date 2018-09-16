Волонтерство – это круто!

2018 год объявлен в России Годом волонтерства, и это придало импульс развитию волонтерских сообществ в стране. Томмотские активисты не остались в стороне от добровольческого движения: учитель физкультуры школы № 6 г. Томмота Мария Черватюк и заведующая Томмотским библиотечным информационным центром Виктория Смертина организовали в городской библиотеке дружескую встречу участников волонтерского движения «Дари добро» с председателем ОО СПН «Дари добро» Марией Барамыгиной. Она с удовольствием рассказала юным волонтерам о работе этой общественной организации в Алдане.

— Волонтерство доставляет моральное удовлетворение, когда ты участвуешь в достойном общем деле во благо других, приобретаешь знания и навыки, полученные в процессе, которые обязательно пригодятся в жизни, — отметила гостья, говоря о том, для чего волонтеры нужны современному обществу и почему этим стоит заниматься.

В свою очередь, ребята поделились, что им пришлась по душе помощь одиноким пожилым. Поэтому решили провести ближайшее мероприятие ко Дню пожилого человека совместно с организатором пунктов приема и выдачи вещей от ОО СПН «Дари добро» в Томмоте в помощь нуждающимся Еленой Олейник.

В теплой и уютной атмосфере участники встречи обменялись впечатлениями и эмоциями от проведенных мероприятий. Виктория Смертина рассказала о волонтерской деятельности, о буккроссинге в Томмоте, о продленной до Нового года совместно с группой компаний «Стерх-Сахамедстрах» благотворительной акции «Коробка храбрости». Мария Черватюк поделилась идеями о проведении субботников, озеленении территорий, помощи одиноким пожилым людям.