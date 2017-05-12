Волонтерское движение «За чистый двор!» открывает сезон 2017

7 мая волонтеры движения “За чистый двор!» открыли сезон 2017 года. Первый веселый субботник прошел в Дорожно-строительном районе города Якутска (ДСР) во дворе домов по улице Автострада 50 лет Октября 10/1, 6/2 и на территории спортивной площадки. В уборке приняли участие десять волонтеров-активистов.

Отрадно, что к процессу уборки ребята подошли с большой ответственностью и энтузиазмом. Субботник начался ровно в назначенный час, ни одного опоздавшего, ни одного отлыневшего от работы – все как один на благо своего города, за чистый двор!

Отдельную благодарность выражаем взрослым, которые присоединились к уборке – маме волонтера-активиста Славне Ковалевой и еще одной дружной семье, которая решила остаться «инкогнито». Спасибо вам огромное! Вы дали замечательный пример другим родителям. Будем надеяться, что к следующей встрече взрослых волонтеров будет больше.

Так же как и все наши веселые субботники, первая встреча сезона завершилась традиционной игровой программой. Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсах, командных состязаниях, угостились сладкими призами.

Главный приз на первый веселый субботник был предоставлен Цирком морских животных, который гостит сейчас в Якутске. Два билета на уникальное «Шоу дельфинов» выиграла волонтер Лиза Казыкина. Мы поздравляем Елизавету и желаем веселого познавательного похода в цирк!

Напомним, что волонтерское движение «За чистый двор!» начало деятельность летом прошлого года и охватывает три района города Якутска: Дорожно-строительный район, район рынка «Манньыаттаах» и «Борисовка № 3». Дети, проживающие в данных районах, являются волонтерами движения и добровольно участвуют в веселых субботниках, проводимых в их дворах. Главная цель нашего движения – это воспитание патриотичной молодежи, поддержка чистоты во дворах и возрождение дворовой культуры, дворовых игр, вовлечение ребят в социум, обучение навыкам общения, предупреждение асоциальных проявлений.

Чтобы расширить «географию» движения, 12 мая стартует фотоконкурс «Мой первый субботник». Конкурс проходит при поддержке Парка культуры и отдыха города Якутска, а также пекарни- кондитерской «Сладкие мечты». В конкурсе принимают участие все желающие от 5 до 16 лет. Все участники могут присоединиться к движению «За чистый двор!» и пригласить активистов проекта в свои дворы для организации веселых субботников.

Итоги конкурса будут подведены 12 июня, в День России во время торжественного мероприятия в честь открытия волонтерского сезона 2017 года. Праздник пройдет на летней сцене Парка культуры и отдыха города Якутска. Начало в 14.00.

Подробнее об условиях участия в фотоконкурсе «Мой первый субботник» читайте на ресурсах наших информационных партнеров:

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