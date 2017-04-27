Волейболистки посвятили свою победу в Томске Дню Республики.

24 по 30 апреля в г. Томске проходит третий этап — полуфинал Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч». В соревнованиях участвует 8 команд.

Чести представлять Якутию удостоились школьницы из села Танда Усть-Алданского улуса. Тренирует команду многообещающий талантливый тренер Максим АММОСОВ. Команда успела выиграть две встречи и две проиграть. В похвалу будет сказано – они проиграли встречи в равной борьбе с командами Республики Тыва и г. Иркутска. Тувинцам проиграли из-за обострения старой травмы основного игрока команды. Первая была победа одержана над командой Бурятии, а вторая, сегодняшняя, – над командой Камчатки.

Сегодня в Якутии большой праздник – День Республики Саха (Якутия). И эту победу команда посвятила родной Якутии: «Үтүө күнүнэн! Биир дойдулаахтарым- Саха республикатын күнүнэн иэйэн-куойан туран! Томскай куоракка сылдьар оҕолор уонна бэйэбит ааппытыттан — эҕэрдэ. Бугун биhиги Камчатканы кытта оонньуубут. Саха Сирин күнүгэр өйбүтүн-төйбүтун, санаабытын, күүспутун-уохпутун, тулуурбутун, өhөспүтүн киллэрэн туран киирсиэхпит».

Желаем нашим юным спортсменкам крепости боевого духа и новых побед!