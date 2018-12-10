Военные прокуроры примут граждан 12 декабря

Военные прокуроры Восточного военного округа 12 декабря проведут ежегодный общероссийский день приема граждан.

12 декабря в военных прокуратурах Восточного военного округа и гарнизонов с 12 до 20 часов по местному времени наиболее опытные прокурорские работники будут принимать обращения военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей

и других граждан.

В этом году общероссийский день приема граждан будет проводится уже в шестой раз. Опыт проведенных мероприятий показал, что военным прокурорам поступают обращения с вопросами о реализации прав и социальных гарантий, в том числе при прохождении военной

и государственной службы, обеспечении жильем, оказании медицинских услуг, выплате страховых сумм, предоставлении льгот ветеранам боевых действий и многие другие.

Каждое обращение военные прокуроры внимательно изучат, при наличии оснований – незамедлительно примут меры для устранения нарушений закона. В случаях, требующих проведения проверки доводов, изложенных в обращении, организуют ее проведение и о результатах уведомят заявителя.

Если рассмотрение поставленных вопросов в компетенцию органов военной прокуратуры не входит, обращения в обязательном порядке будут переадресованы уполномоченным органам или должностным лицам.

Личный прием граждан проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт), по следующим адресам:

Военная прокуратура Якутского гарнизона (г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8, тел. (4112) 44-48-14).