Воды в Якутске не будет два дня

Воды частично не будет в Якутске два дня. Плановые отключения произойдут 15 и 16 августа в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону.

15 августа с 22-00 до 06-00 16 августа будет прекращена подача воды по адресам: котельная “Промкомплекс”, ГРЭС-2, теплопункты “ЦТП”, «Геолог», котельная «Сосновый бор», профилакторий «Чэбдик», спортивный комплекс «Тандем», гостиница «Онтарио».

16 августа с 22-00 до 06-00 17 августа будет прекращена подача воды по адресам: Медцентр, Швейцарский посёлок, мкр.Птицефабрика, частный сектор по Сергеляхскому шоссе 5, 6, 7, 8 км.