Воду в Нерюнгри хотели отключить более чем на 50 дней

Нерюнгринская ГРЭС решила отключить горячую воду на 20 дней в городе Нерюнгри и поселке Серебряный Бор для проведения ремонтных работ. А в Беркаките отключение планировалось произвести более чем на 50 дней. По данному факту районной прокуратурой была проведена проверка, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Электростанция решила отключить горячую воду для проведения ремонтных работ в нескольких населенных пунктах, что противоречит требованиям Санпина. Период отключения горячего водоснабжения в населенных пунктах не должен превышать 14 суток», — заявили в прокуратуре.

Директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» был предостережен о недопустимости нарушения требований действующего законодательства.