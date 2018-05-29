Водопроводная вода соответствует нормам СанПин в Якутске

Управлением Роспотребнадзора по Якутии продолжает мониторинг качества воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города Якутск. По последним данным вода соответствует требованиям СанПин, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Цветность воды составляет от 80 до 105 градусов, мутность — до 3,5 мг/л при временных нормативах цветности до 35 градусов и мутности не более 2 мг/л на 28 мая. По микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также до улучшения качества водопроводной воды сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали не пить сырую воду из-под крана и использовать бытовые фильтры, употреблять бутилированную или кипяченую воду.