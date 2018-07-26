АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.07.2018, 10:06
Желток
«Жених» бровастой Энжи сделал предложение скандальной интернет-звезде
26.07.2018, 9:45
Происшествия
Экстра
Осужден экс-директор центра подготовки лыжников
26.07.2018, 9:36
Столица
«Водоканал» сообщил о «вопиющем случае в Якутске»
26.07.2018, 9:23
Происшествия
В Якутии на 5 застройщиков возбуждены уголовные дела
26.07.2018, 9:12
Экология
Погода шепчет: в столице тепло и безоблачно
26.07.2018, 9:01
Происшествия
В Якутии трагически погиб кандидат в депутаты
26.07.2018, 9:00
Происшествия
Резонанс
Расследование по делу банка «Таатта» будет проходить в Москве
26.07.2018, 8:47
Общество
Некролог
Прокуратура Якутии соболезнует
26.07.2018, 8:42
Происшествия
Видео
Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета
26.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 26 июля 2018
26.07.2018, 2:28
Политика
Экстра
7 – 3 = 4: Часть претендентов на пост главы Якутии не дошли до ЦИКа
26.07.2018, 0:23
Политика
Сегодня день рождения премьер-министра
25.07.2018, 21:55
Общество
Видео
Кумиры молодежи KitJah и Zavod представили совместный проект
25.07.2018, 21:48
Политика
Экстра
Выборы-2018: Известный журналист не смог собрать подписи
25.07.2018, 19:21
Республика
26 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
25.07.2018, 18:00
Столица
27 июля – Единый информационный день  
25.07.2018, 17:50
Культура & Образование
Уникальная скульптура «Якутия — Родине» в Ленском районе может стать брендом республики
25.07.2018, 17:40
Республика
Айсен Николаев: «Оптимизация – это повышение эффективности, а не сокращение работников»
25.07.2018, 17:30
Происшествия
Недобросовестные застройщики не сдали дома в срок в четырех районах Якутии
25.07.2018, 17:10
Республика
Два лесных пожара продолжают действовать на территории Намского района
25.07.2018, 16:55
Республика
26 июля в Мегино-Кангаласском улусе предстоят временные ограничения электроснабжения
25.07.2018, 16:45
Республика
Эксклюзив
Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными
25.07.2018, 16:35
Экология
Климатическая «бомба» для планеты зреет в Арктике?
25.07.2018, 16:25
Финансы
Резонанс
ЦБ подал иск о банкротстве банка «Таатта»
25.07.2018, 16:17
Политика
Эксклюзив
Претендент на пост главы Якутии снял свою кандидатуру с выборов
25.07.2018, 16:10
Спорт
В Якутске пройдет чемпионат республики по пляжному волейболу
25.07.2018, 15:55
Происшествия
У самолета Ан-24, направлявшегося из Якутска в Батагай, отказал двигатель
25.07.2018, 15:45
Культура & Образование
Программа лояльности ЯГСХА: Поступай выгодно!
25.07.2018, 15:35
Происшествия
За полгода в Якутии семь человек отравились некачественной рыбой, трое скончались
25.07.2018, 15:15
Происшествия
Видео
В Якутске уничтожили 4,5 тысячи «одноруких бандитов»
25.07.2018, 15:05
Экономика
Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 
25.07.2018, 14:55
Политика
На площадке «Единой России» в Якутске обсудили пенсионную реформу
25.07.2018, 14:45
Столица
Новый водозабор откроется в октябре
25.07.2018, 14:35
Экология
В Якутии искусственные дожди помогли в тушении лесных пожаров
25.07.2018, 14:20
Происшествия
Реконструкция ВПП аэропорта Якутска стала причиной задержки багажа — АК «Якутия»
25.07.2018, 14:10
Происшествия
Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска
25.07.2018, 13:30
Общество
От каких мужчин точно не стоит уходить
25.07.2018, 13:18
Общество
Эксклюзив
Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу
25.07.2018, 13:15
Общество
Резонанс
Предложения Якутии учтены: Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков
25.07.2018, 13:00
Желток
Фотофакт
Волшебный образ якутской хомусистки
25.07.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии трудного подростка отправили в закрытое спецучреждение
25.07.2018, 12:30
Политика
Избиратели смогут проголосовать по месту нахождения
25.07.2018, 12:20
Столица
Власти Якутска взяли на контроль восстановление электроснабжения в городе
25.07.2018, 12:20
Финансы
РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB
25.07.2018, 12:10
Общество
Назначен заместитель прокурора Якутии
25.07.2018, 12:00
Происшествия
Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта
25.07.2018, 11:46
Желток
Эксклюзив
Известный журналист застрял в лифте
25.07.2018, 11:43
Культура & Образование
Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане
25.07.2018, 11:34
Общество
Экстра
Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии
25.07.2018, 11:17
Экономика
Теплоэнергетики проведут «День потребителя» в Алданском районе
25.07.2018, 11:06
Происшествия
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах
25.07.2018, 11:04
Общество
ЦИК Якутии открыл «горячую» телефонную линию
25.07.2018, 10:51
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение Якутска
25.07.2018, 10:49
Политика
В Якутии рассмотрены предложения по реализации майского указа Президента России
25.07.2018, 10:40
Происшествия
14 лесных пожаров действуют в Якутии
25.07.2018, 10:30
Культура & Образование
В Якутии найден коралл возрастом около 350 миллионов лет!
25.07.2018, 10:23
Происшествия
Резонанс
Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах
25.07.2018, 10:20
Происшествия
Вода не торопится уходить из Аргахтаха
25.07.2018, 10:12
Происшествия
Экстра
В Якутске произошло массовое отключение электричества
25.07.2018, 10:10
Общество
В Москве прошло торжественное собрание, посвященное заслугам председателя совета министров ЯАССР
25.07.2018, 10:06
Экономика
А был ли сговор? О нефтяных картелях, выборах и Трампе
25.07.2018, 9:50
Общество
Награждены первостроители Якутии
25.07.2018, 9:40
Общество
Айсен Николаев возглавил попечительский совет якутского РГО
25.07.2018, 9:30
Финансы
Резонанс
Крах «Таатты»: Управляющий Нацбанка о ликвидации регионального банка
25.07.2018, 9:30
Экономика
Путин одобрил новый мегамост. Не якутский
25.07.2018, 9:20
Происшествия
Гоп-стоп: В Якутске молодчики отобрали у прохожего сумку с деньгами
25.07.2018, 9:10
Красота & Здоровье
«Краса Вселенной» отменяет выход в купальниках и приглашает девушек Якутии к участию
25.07.2018, 9:00
Происшествия
На окраине Якутска сгорела дача
25.07.2018, 2:14
Политика
Экстра
Конец бесплатизации госСМИ
25.07.2018, 0:23
Общество
Сегодня день рождения журналистов
24.07.2018, 22:27
Республика
На понтонной переправе автодороги А-331 «Вилюй» временно организована перевозка автомобилей
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
Архив новостей
Столица
26 июля 2018, 9:36
216

«Водоканал» сообщил о «вопиющем случае в Якутске»

В среду, 25 июля, на территории сливной станции города Якутска произошел вопиющий случай, сообщили в пресс-службе АО «Водоканал». До 20 фекальных машин, предположительно по предварительному сговору, заехали на территорию станции и начали одновременно сливаться, нарушив тем самым правила заезда и слива фекальных вод. При этом машины заехали на территорию станции по полосе, предназначенной для выезда.

Как пояснил начальник Станции биологической очистки стоков Константин Кожухов, курирующий работу сливной станции, время на слив одной 10-кубовой машины составляет 10 минут, то есть за час станция может принять до шестидесяти 10-кубовых машин. Таким образом, сливная станция способна справиться с любыми объемами фекальных вод.

«Водоканал» напоминает: несанкционированный слив фекальных вод ведет к засорению канализационных труб, что чревато разливом сточных вод на территории жилых кварталов, загрязнением окружающей среды, в том числе и реки Лена, распространением инфекций.

Ведомство призывает неравнодушных граждан, которым небезразлична судьба будущих поколений, сообщать о фактах несанкционированного слива фекалий в канализационные колодцы по адресу: http://vodokanal-ykt.ru/new/soobshhit-o-nesanktsionirovannom-slive-fekalnyh-vod Информация будет обработана и направлена в Административную комиссию Якутска и Якутский комитет охраны природы. Желательно зафиксировать время и дату съемок, государственный номер автомобиля, адрес или район слива.

Источник: https://sakhatime.ru/capital/7479/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
20.07.2018, 10:30
Происшествия
Экстра
Самолет совершил жесткую посадку в Якутии
20.07.2018, 19:26
Общество
Резонанс
Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска
23.07.2018, 9:29
Происшествия
В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут
20.07.2018, 16:09
Желток
Эксклюзив
Новое увлечение якутского политика
23.07.2018, 23:00
Политика
Резонанс
Опрос: какой политической ориентации вы хотите видеть мэра Якутска?
20.07.2018, 22:49
Столица
Врио главы Якутии Айсен Николаев и спикер Александр Саввинов обсудили развитие Якутска
21.07.2018, 13:13
Общество
Членов, член правительства и продюссер в РБ-2
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Политика
25.07.2018

Выборы-2018: Известный журналист не смог собрать подписи

Эксклюзив
Республика
25.07.2018

Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными

Эксклюзив
Политика
25.07.2018

Претендент на пост главы Якутии снял свою кандидатуру с выборов

Экономика
25.07.2018

Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 

Общество
25.07.2018

Назначен заместитель прокурора Якутии

Эксклюзив
Желток
25.07.2018

Известный журналист застрял в лифте

Культура & Образование
25.07.2018

Мастера-керамисты компании «Камелек» начали обучаться в Узбекистане

Экстра
Общество
25.07.2018

Умер советник Путина, работавший в 50-е годы преподавателем в Якутии