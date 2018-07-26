«Водоканал» сообщил о «вопиющем случае в Якутске»

В среду, 25 июля, на территории сливной станции города Якутска произошел вопиющий случай, сообщили в пресс-службе АО «Водоканал». До 20 фекальных машин, предположительно по предварительному сговору, заехали на территорию станции и начали одновременно сливаться, нарушив тем самым правила заезда и слива фекальных вод. При этом машины заехали на территорию станции по полосе, предназначенной для выезда.

Как пояснил начальник Станции биологической очистки стоков Константин Кожухов, курирующий работу сливной станции, время на слив одной 10-кубовой машины составляет 10 минут, то есть за час станция может принять до шестидесяти 10-кубовых машин. Таким образом, сливная станция способна справиться с любыми объемами фекальных вод.

«Водоканал» напоминает: несанкционированный слив фекальных вод ведет к засорению канализационных труб, что чревато разливом сточных вод на территории жилых кварталов, загрязнением окружающей среды, в том числе и реки Лена, распространением инфекций.

Ведомство призывает неравнодушных граждан, которым небезразлична судьба будущих поколений, сообщать о фактах несанкционированного слива фекалий в канализационные колодцы по адресу: http://vodokanal-ykt.ru/new/soobshhit-o-nesanktsionirovannom-slive-fekalnyh-vod Информация будет обработана и направлена в Административную комиссию Якутска и Якутский комитет охраны природы. Желательно зафиксировать время и дату съемок, государственный номер автомобиля, адрес или район слива.