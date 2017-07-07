«Водоканал» привлечет 1 млрд руб. под залог имущества для достройки водозабора

Водозабор планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года.

«Водоканал» для завершения строительства нового водозабора в Якутске привлечет в этом году заемные средства в пределах 1 млрд рублей под залог своего имущества. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

«Предприятие стабильно работает, прошлый год закончило с прибылью. Принято решение привлечь заемные средства в этом году в пределах 1 млрд рублей за счет залогового имущества «Водоканала», — пояснил Колодезников.

Ранее сообщалось,что для завершения строительства нового водозабора общей стоимостью 5,1 млрд рублей не хватает 2,8 млрд рублей.

«На данный момент строительство объекта ведется согласно графику, отставаний нет», — уточнил первый зампред правительства Якутии. Оставшаяся сумма — 1,8 млрд рублей — будет привлечена в следующем году за счет госгарантий. «Будем привлекать длинные кредиты за счет госгарантий бюджета республики в следующем году», — сказал он.

Для строительства водозабора правительство Якутии ранее привлекло средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 2 млрд рублей, на которые сейчас ведутся работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию — второй квартал 2018 года.

Новый водозабор строится взамен действующего 1972 года постройки, не справляющегося с растущими нуждами города. К настоящему времени готовность нового водозабора превышает 35%.