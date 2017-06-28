«Водоканал» наказали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде?

Прокуратура г.Якутска совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) провела проверку по вопросу качества водопроводной воды в г.Якутске.

Лабораторные испытания отобранной пробы холодной воды с магистральных сетей и водоколонок АО «Водоканал» показали значительное превышение показателей цветности и мутности воды.

Поскольку на организации, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем водоснабжения, законом возложена обязанность обеспечить соответствие качества воды этих систем санитарным правилам, прокуратура города возбудила в отношении АО «Водоканал» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

При рассмотрении административного дела представитель АО «Водоканал» пояснил, что в действиях предприятия вины не имеется.

Однако доказательств, свидетельствующих о принятии предприятием необходимых и достаточных мер, направленных на выполнение санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды, не представлено, в связи с чем АО «Водоканал» оштрафовано на 20000 рублей.

Постановление о назначении наказания по делу об административном нарушении в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.