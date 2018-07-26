Водоканал: Ассенизаторы Якутска устроили беспредел

На территории Сливной станции произошел вопиющий случай. До 20 фекальных машин, предположительно по предварительному сговору, заехали на территорию станции и начали одновременно сливаться, нарушив правила заезда и правила слива, тем самым поставив под угрозу работу Сливной станции г. Якутска.

На стенде контрольно-пропускного пункта размещена информация для водителей по правилам заезда и выезда на Сливную станцию. Водители фекальных машин проигнорировали установленные правила и заехали на территорию по полосе, предназначенной для выезда с территории.

По словам начальника Станции биологической очистки стоков Константина Кожухова, время на слив одной 10-кубовой машины составляет 10 минут, то есть за час станция может принять до шестидесяти 10-кубовых машин, что говорит о том, что Сливная станция способна справиться с любыми объемами фекальных вод.

АО «Водоканал» г. Якутска напоминает, что несанкционированный слив ведет к засорению канализационных труб, вследствие чего происходит разлив сточных вод на поверхности земли в жилых кварталах. А также это приводит к загрязнению окружающей среды (в том числе и реки Лены), распространению инфекций.

Также предприятие призывает неравнодушных граждан сообщать о фактах несанкционированного слива фекальными машинами в канализационные колодцы по адресу: http://vodokanal-ykt.ru/new/soobshhit-o-nesanktsionirovannom-slive-fekalnyh-vod

Полученная информация будет обработана и направлена в административную комиссию г. Якутска и Якутский комитет охраны природы. Необходимо зафиксировать время и дату съемок, государственный номер автомобиля с озвучиванием адреса или района слива.