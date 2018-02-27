Водителю не удалось подкупить сотрудников ГИБДД

Сотрудниками ОГИБДД России по Чурапчинскому району на 177 км федеральной автомобильной дороги «Колыма» была остановлена машина «Исузу Эльф» по причине того, что у автомобиля не работала фара.

Водителя пригласили в салон патрульной автомашины для составления административного материала, где мужчина, чтобы избежать наказания, предложил сотрудникам полиции денежные средства.

В действиях задержанного усматривается состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы взятки.